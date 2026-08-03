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Deoria News: सरयू का जल लेकर नाचते-गाते जलाभिषेक को निकले कावड़िया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: बरहज के सरयू तट पर सावन महीने में शिवभक्तों की भारी भीड़ जुटी। हजारों कांवड़ियों ने सरयू में डुबकी लगाकर जल भरा और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए निकल पड़े। युवा, महिला और वृद्ध भक्तों ने श्रद्धा के साथ जल चढ़ाने की तैयारी की। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए।

Deoria News: सरयू का जल लेकर नाचते-गाते जलाभिषेक को निकले कावड़िया

Deoria News: बरहज, हिन्दुस्तान संवाद। सावन के पवित्र महीने में बरहज के सरयू तट पर रविवार की शाम शिवभक्तों की भारी भीड़ जुटी। हजारों कांवड़ियों ने सरयू में डुबकी लगाकर जल भरा और जिले के विभिन्न शिवालयों ने जलाभिषेक के लिए निकले। कांवड़ियों द्वारा बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष से क्षेत्र गूंज उठा।रविवार शाम को नगर स्थित सरयू तट पर जल भरने के लिए कांवड़ियों का हुजूम उमड़ पड़ा। युवा, महिला और वृद्ध हर उम्र वर्ग के भक्त केसरिया वस्त्र धारण कर, कंधे पर कांवड़ सजाकर विधि-विधान से सरयू जल भरा। पुजारियों ने मंत्रोच्चार के बीच जल को अभिमंत्रित किया।

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कांवड़िए डीजे की धुन पर नाचते-गाते रुद्रपुर के बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, देवरिया के सोमनाथ मंदिर, दिग्धेश्वर नाथ मंदिर में बाबा के जलाभिषेक को निकले। कांवड़ियों ने बताया कि सावन में सरयू का जल लेकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वे लगभग 30 से 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सोमवार सुबह विभिन्न शिव मंदिरों में जल चढ़ाएंगे। पुलिस प्रशासन ने घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।

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