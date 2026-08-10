Deoria News: सोमनाथ मंदिर में हुआ सामूहिक रुद्राभिषेक
Deoria News: देवरिया के सोमनाथ मंदिर में रविवार को सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ। इसमें 32 जोड़ों ने भाग लिया और भगवान शिव की पूजा की। कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक चला, जिसमें मंत्रोच्चारण से परिसर गूंज उठा। महंत भोला गिरि की देखरेख में आयोजन सफल रहा।
Deoria News: देवरिया। शहर के कसया बाइपास स्थित सोमनाथ मंदिर परिसर में रविवार को सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्रोच्चारण से परिसर गूंजायमान हो गया। मंदिर के महंत भोला गिरि द्वारा आयोजित सामूहिक रुद्राभिषेक में केके राय, साधना देवी, अंजनी तिवारी, पार्थिव मिश्रा सहित 32 जोड़े शामिल हुए। उन्होंने भगवान शिव की आराधाना की।आचार्य राजेश तिवारी, संतोष पांडेय व सर्वेश शुक्ला के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक सुबह आठ बजे शुरू हुआ, जो 11 बजे तक चला। इस दौरान कृष्णानंद गिरि, विपिन चौबे, राजेश राजभर, मार्कण्डेय गिरि, ओमप्रकाश, आदित्य, बादल चौरसिया, अमन आदि सहयोग में रहे l
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