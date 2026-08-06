Deoria News: जल निकासी के लिए खुदवाया नाली, सिंचाई विभाग ने बंद कराया

Deoria News: महुआडीह(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। महुआडीह-हाटा मार्ग चौड़ीकरण परियोजना के तहत सड़क किनारे बनाई जा रही

Deoria News: महुआडीह(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। महुआडीह-हाटा मार्ग चौड़ीकरण परियोजना के तहत सड़क किनारे बनाई जा रही नालियों की जल निकासी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नहर में अवैध रूप से निकासी मार्ग बनाए जाने पर सिंचाई विभाग ने उसे बंद करा दिया। इसके बाद लगातार हो रही बारिश से नवनिर्मित नालियों में पानी भर गया, जिससे स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है।

जल निकासी विवाद महुआडीह पुल से स्थानीय थाने तक सड़क के एक ओर नाली का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरी ओर नाली निर्माण कार्य जारी है। इसके बाद संबंधित अवर अभियंता और ठेकेदार ने नालियों के पानी की निकासी के लिए महुआडीह पुल के समीप स्थित नहर में कटान कर निकासी नाली बना दिया था। इसकी जानकारी मिलने पर सिंचाई विभाग के क्षेत्रीय अवर अभियंता अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुल और नहर की सुरक्षा का हवाला देते हुए विभाग ने नहर में बनाई गई नाली को जेसीबी से तुड़वाकर उसमें मिट्टी डलवाकर बंद करा दिया। इस दौरान नाली निर्माण के अवर अभियंता और ठेकेदार और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बीच कहासुनी भी हुई। सूचना पर पहुंचे महुआडीह थानाध्यक्ष अमित कुमार राय ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया।

जल भराव की समस्या इधर दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नवनिर्मित नालियों में गंदा पानी लबालब भर गया है। जल निकासी का रास्ता बंद होने से पानी सड़क और दुकानों के सामने जमा होने लगा है। वहीं दूसरी ओर निर्माणाधीन नाली से निकली मिट्टी भी दुकानों के सामने और सड़क पर पड़ी है, जिससे पूरे चौराहे पर कीचड़ फैल गया है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि जलभराव और कीचड़ के कारण ग्राहकों का आना-जाना प्रभावित हो रहा है।साथ ही बारिश का पानी दुकानों में घुसने की आशंका बनी हुई है। दुकानदार और व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि नहर और पुल की सुरक्षा से समझौता किए बिना जल निकासी की वैकल्पिक एवं वैध व्यवस्था शीघ्र कराई जाए, ताकि लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिल सके।

अवैध खुदाई का मामला जल निकासी के नाम पर पुल के पास बिना किसी प्रशासनिक अनुमति और तकनीकी एनओसी के अवैध रूप से खुदाई कर दी गई थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर इस अवैध नाली को तुरंत बंद करवाया है। ठेकदार के नहीं मानने पर इसकी सूचना स्थानीय थाने पर दी गई । संबंधित निर्माण एजेंसी को नियमों के तहत कोई दूसरा सुरक्षित और वैकल्पिक रास्ता तैयार करना चाहिए।

रामलाल कुशवाहा, अवर अभियंता महुआडीह , सिंचाई विभाग