Deoria News: कुदाल से प्रहार करने वाले प्रेमी पर जानलेवा हमले का केस, गिरफ्तार

Deoria News: रामपुर कारखाना(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। प्रेमिका के भाई को कुदाल के प्रहार से घायल करने वाले प्रेमी पर जानलेवा हमले का केस दर्ज हुआ है। नंबर ब्लॉक करने पर प्रेमिका को समझाने आए प्रेमी ने उसके भाई पर कुदाल से जानलेवा हमला बोल दिया था। पुलिस ने आजमगढ़ के रहने वाले प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।आजमगढ़ जिले के मेहनगर स्थित गोपालपुर निवासी सत्य प्रकाश चौहान का रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से 2 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों के बीच बातचीत और प्रेम संबंध की जानकारी घर वालों को भी थी। लगभग डेढ़ महीने पहले युवती ने युवक का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया और बातचीत करना पूरी तरह छोड़ दिया।

रविवार की दोपहर वह प्रेमिका के गांव पहुंच गया। प्रेमिका के घर पहुंचे प्रेमी ने बातचीत बंद करने और मोबाइल नंबर ब्लॉक करने की वजह पूछना शुरू किया। इसी दौरान युवती का भाई घर पहुंच गया। उसने युवक से घर आने और नोंक-झोंक करने का वजह पूछना शुरू कर दिया। बौखलाए प्रेमी ने पास में रखा कुदाल उठाया और प्रेमिका के भाई पर जोरदार प्रहार कर घायल कर दिया। युवती ने 112 पर फोन कर दिया था। मौके पर पहुंची पीआरबी पुलिस और रामपुर कारखाना थानाध्यक्ष ने घायल को मेडिकल कॉलेज भिजवाए और सत्य प्रकाश को हिरासत में ले लिया। देर रात पुलिस ने प्रेमिका के पिता की तहरीर पर आरोपी सत्य प्रकाश चौहान के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। घायल किशोर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में अभी जीवन और मौत से जूझ रहा है। थानाध्यक्ष अश्वनी प्रधान ने कहा कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लिखा पढ़ी के बाद उसे न्यायालय भेजा जाएगा।