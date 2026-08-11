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Deoria News: चौपाल में विधायक ने सुनीं समस्याएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: भाटपाररानी में सोमवार को ग्राम खामपार में जन चौपाल आयोजित की गई। विधायक सभाकुंवर कुशवाहा ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को शीघ्र समाधान का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम में तहसीलदार अभिजीत सिंह और कई स्थानीय निवासी भी शामिल हुए।

Deoria News: चौपाल में विधायक ने सुनीं समस्याएं

Deoria News: भाटपाररानी, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के ग्राम खामपार स्थित पंचायत भवन में सोमवार को जन चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें विधायक सभाकुंवर कुशवाहा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।चौपाल में तहसीलदार अभिजीत सिंह, खंड विकास अधिकारी भाटपाररानी पीएन त्रिपाठी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश यादव, हरिकेश कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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