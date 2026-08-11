Deoria News: निकाय कर्मचारी महासंघ ने की समस्याओं के समाधान की मांग

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह एवं अधिशासी अधिकारी संजय कुमार तिवारी से विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गयी। कर्मचारी हित से सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के साथ नियमित एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा अवकाश के दिनों में किये जाने वाले कार्य के बदले नियमानुसार प्रतिक दिये जाने पर विचार-विमर्श किया गया। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों के अनुसार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन मानदेय में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में भी चर्चा की गयी तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर विचार किया गया। बैठक में नियमित अधिकारी,कर्मचारियों को लिंक अधिकारी नियुक्त करने पर जोर दिया गया।

जिससे अधिकारी, कर्मचारी के अवकाश अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में कार्यालय का कार्य प्रभावित न हो। विभिन्न पटल पर कार्यरत कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर विचार किया गया। लिपिक संवर्ग में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कर्मचारियों की समस्याओं एवं कार्यालय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा कर्मचारी हित से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं एवं सुझावों को अधिकारियों के समक्ष रखा गया। अध्यक्ष ने कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इसमें महासंघ के अध्यक्ष नीरज शुक्ला, संरक्षक कमलेश्वर सिंह,विनित पाण्डेय, सुबाष यादव, मनोज चौरिसया, शिव प्रताप सिहं, अशुतोष शुक्ला, अभिषेक शाही, मो. सादिक, धंनजय मणि आदि मौजूद रहे।