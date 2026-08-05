Deoria News: श्रीकृष्ण-रुक्मिणी के विवाह की कथा सुन भक्त हुए भाव विह्वल
Deoria News: सलेमपुर, हिन्दुस्तान संवाद। उपनगर ने टीचर कॉलोनी में चल रहे श्रीमद्भागवत महापुराण कथा प्रेम यज्ञ के सातवें दिन पं. घन्श्यामानंद ओझा ने भगवान श्री
Deoria News: सलेमपुर, हिन्दुस्तान संवाद। उपनगर ने टीचर कॉलोनी में चल रहे श्रीमद्भागवत महापुराण कथा प्रेम यज्ञ के सातवें दिन पं. घन्श्यामानंद ओझा ने भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा सुनाई। जिसे सुन भक्त भाव विभोर हो गए। कथा वाचक ने भक्तों को कथा सुनाते हुए कहा कि श्रीकृष्ण ने विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मिणी से विवाह किया था। रुक्मिणी को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। रुक्मिणी के पिता और भाई विष्णु रूपी श्रीकृष्ण से उनके विवाह के लिए तैयार नहीं थे। जिसके वजह से रुक्मिणी के विवाह में जरासंध और शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था।
रुक्मिणी ने दूत के जरिए श्रीकृष्ण से अपनी बात बताई और दोनों के बीच युद्ध हुई। अंत में भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। कथा में भक्तों ने विवाह गीत गाए और नृत्य-संगीत प्रस्तुत की। इस दौरान मुख्य यजमान शारदा देवी, राजेश्वर तिवारी, आशुतोष, राजेश दुबे, अशोक मद्धेशिया, हैप्पी शुक्ल, उपेंद्र मणि तिवारी, अटल मिश्र, विपिन मिश्र, संगीता मिश्रा, श्रीमती माधुरी मिश्रा, अंबुज मिश्र, संजय तिवारी आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।
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