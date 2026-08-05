Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deoria News: श्रीकृष्ण-रुक्मिणी के विवाह की कथा सुन भक्त हुए भाव विह्वल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

Deoria News: सलेमपुर, हिन्दुस्तान संवाद। उपनगर ने टीचर कॉलोनी में चल रहे श्रीमद्भागवत महापुराण कथा प्रेम यज्ञ के सातवें दिन पं. घन्श्यामानंद ओझा ने भगवान श्री

Deoria News: श्रीकृष्ण-रुक्मिणी के विवाह की कथा सुन भक्त हुए भाव विह्वल

Deoria News: सलेमपुर, हिन्दुस्तान संवाद। उपनगर ने टीचर कॉलोनी में चल रहे श्रीमद्भागवत महापुराण कथा प्रेम यज्ञ के सातवें दिन पं. घन्श्यामानंद ओझा ने भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा सुनाई। जिसे सुन भक्त भाव विभोर हो गए। कथा वाचक ने भक्तों को कथा सुनाते हुए कहा कि श्रीकृष्ण ने विदर्भ देश के राजा की पुत्री रुक्मिणी से विवाह किया था। रुक्मिणी को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। रुक्मिणी के पिता और भाई विष्णु रूपी श्रीकृष्ण से उनके विवाह के लिए तैयार नहीं थे। जिसके वजह से रुक्मिणी के विवाह में जरासंध और शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था।

रुक्मिणी ने दूत के जरिए श्रीकृष्ण से अपनी बात बताई और दोनों के बीच युद्ध हुई। अंत में भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। कथा में भक्तों ने विवाह गीत गाए और नृत्य-संगीत प्रस्तुत की। इस दौरान मुख्य यजमान शारदा देवी, राजेश्वर तिवारी, आशुतोष, राजेश दुबे, अशोक मद्धेशिया, हैप्पी शुक्ल, उपेंद्र मणि तिवारी, अटल मिश्र, विपिन मिश्र, संगीता मिश्रा, श्रीमती माधुरी मिश्रा, अंबुज मिश्र, संजय तिवारी आदि श्रद्धालु मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Latest News Deoria News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।