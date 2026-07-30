Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deoria News: प्राथमिक विद्यालय पार्वतीपुर का बीएसए ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

Deoria News: देवरिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राम जियावन मौर्य ने प्राथमिक विद्यालय पार्वतीपुर का निरीक्षण किया। विद्यालय में 61 बच्चों की उपस्थिति देखी गई। विद्यालय निपुण भारत पोर्टल पर सक्षम श्रेणी में पाया गया और बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता उच्च कोटि की रही। प्रधानाध्यापक की सराहना की गई।

Deoria News: प्राथमिक विद्यालय पार्वतीपुर का बीएसए ने किया निरीक्षण

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राम जियावन मौर्य ने मंगलवार को सदर विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय पार्वतीपुर का 11 बजे निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक सहित शिक्षा मित्र उपस्थित मिले। बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी भरने के साथ ही विद्यालय में निपुण तालिका लगा हुआ पाया गया।

निरीक्षण के दौरान बच्चों की उपस्थिति

निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक में कुल 89 बच्चों के सापेक्ष मौके पर 61 बच्चे उपस्थित मिले। विद्यालय में अधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पुस्तक के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाना पाया गया। विद्यालय में दिव्यांग शौचालय स्थापित है। विद्यालय निपुण भारत पोर्टल पर सक्षम श्रेणी में पाया गया। सभी अध्यापकों की शिक्षक डायरी बनी हुई पाई गई। बच्चों की नामांकन एवं उपस्थिति की स्थिति अच्छी पाई गई। बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता एवं अधिगम स्तर उच्च कोटि का पाया गया। विद्यालय में छायादार, फलदार, फूल आदि सभी प्रकार के पेड़-पौधे पाए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक शत्रुघ्न मणि त्रिपाठी का विशेष प्रयास की देन है जिसके यह प्रसंशा के पात्र है। विद्यालय का प्रबंधन बहुत ही अच्छी श्रेणी का पाया गया, इसमें सभी अध्यापकों द्वारा विद्यालय के आधारभूत संरचना, भौतिक वातावरण, शैक्षणिक वातावरण विकसित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई गई है। इस दौरान बीएसए ने बच्चों के साथ मध्यान भोजन किया। निरीक्षण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी सदर देव मुनि वर्मा उपस्थित रहे। विद्यालय के एक छात्र व छात्रा ने कुछ सेकेंड में ही 75 जिलों व मण्डलों का नाम बताने पर उन्हें शाबाशी दी। व्हाइट बोर्ड ऊपर होने पर उन्होंने एक छोटे बच्चे को गोद में उठाकर कुछ लिखवाया। बच्चों का अधिगम स्तर बेहतर मिला।

सामान्य प्रश्न

संस्थान का निरीक्षण कब किया गया?
निरीक्षण मंगलवार को किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Deoria Latest News Deoria News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।