Deoria News: एसडीएम ने समितियों का किया औचक निरीक्षण, एक केंद्र मिला बंद
Deoria News: सलेमपुर(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। जिलाधिकारी के निर्देश पर बुधवार को एसडीएम क्षितिज द्विवेदी ने क्षेत्र
Deoria News: सलेमपुर(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। जिलाधिकारी के निर्देश पर बुधवार को एसडीएम क्षितिज द्विवेदी ने क्षेत्र की चार सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने समितियों पर खाद की उपलब्धता, स्टॉक रजिस्टर तथा सचिवों की उपस्थिति पंजिका की जांच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान साधन सहकारी समिति रामपुर बछउर सोहनाग बंद मिली।जांच में क्रय-विक्रय सहकारी समिति मझौली राज, साधन सहकारी समिति कस्बा सलेमपुर तथा इचौना बाजार सहकारी समिति खुली मिलीं। इन समितियों पर किसान खाद खरीदते मिले। वहीं बंद मिला सोहनाग की सहकारी समिति के सचिव का दो जगह चार्ज होने के कारण वे मझौलीराज सहकारी समिति पर मौजूद थे।
जिसके वजह से सोहनाग सहकारी बंद था। एसडीएम ने स्टॉक का मिलान कराया, जिसमें यूरिया एवं डीएपी खाद उपलब्ध पाई गई। एसडीएम क्षितिज द्विवेदी ने संबंधित अधिकारियों व सचिवों को निर्देश दिया कि किसानों को खाद वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि खाद की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था तथा अभिलेखों का नियमित सत्यापन किया जाए, ताकि किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।