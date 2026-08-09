Deoria News: राप्ती के पानी से घिर कर ग्राम भदिला प्रथम बना टापू

Deoria News: बरहज (देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। सरयू और राप्ती के जलस्तर के बढ़ने का क्रम जारी है। जिससे बाढ़ की स्थिति धीरे-धीरे गम्भीर होती जा रही है। राप्ती के पानी से घिर कर ग्राम भदिला प्रथम टापू बन गया है। पानी से घिरे ग्रामीणों को गाँव से बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा है। डौला तटबंध पर भी दबाव बढ़ रहा है। थाना घाट पर बने मापक पर शनिवार को सरयू खतरे के निशान से 66.50 से 45 सेमी ऊपर 66.95 मीटर पर प्रवाहित हो रही थी। 24 घण्टे में सरयू के जलस्तर में 25 सेमी की वृद्धि हुई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गावों पर नदी का दबाव बन रहा है। भदिला प्रथम पानी से गाँव घिर गया है। हालांकि रिहायशी मकानों तक अभी पानी नहीं पहुंचा है। गाँव से बाहर निकलने के लिए नाव ही एक मात्र सहारा है। छात्रों को हर रोज नाव से ही मुश्किल सफर करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा अभी तक उन्हें बड़ी नावे उपलब्ध नहीं कराई गई है। ग्रामीण छोटी नाव डेंगी के सहारे उफनाई नदी पार कर रहे है। कपरवार पर भी नदी का दबाव बढ़ रहा है। अफसरों के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ चौकियों को एलर्ट कर दिया गया है। सरयू नदी परसिया देवार में कृषि भूमि पर अनवरत कटान कर रही है। रोज थोक के भाव मिट्टी नदी में समाहित हो रही है। नदी का रुख देख किसानों के चेहरे स्याह पड़ गए है。