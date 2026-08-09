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Deoria News: राप्ती के पानी से घिर कर ग्राम भदिला प्रथम बना टापू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: बरहज (देवरिया) में सरयू और राप्ती के जलस्तर में वृद्धि जारी है, जिससे बाढ़ की स्थिति गंभीर हो रही है। ग्राम भदिला प्रथम टापू में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों के लिए निकलने का एकमात्र सहारा नाव है, जबकि प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में रखने का दावा कर रहा है।

Deoria News: राप्ती के पानी से घिर कर ग्राम भदिला प्रथम बना टापू

Deoria News: बरहज (देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। सरयू और राप्ती के जलस्तर के बढ़ने का क्रम जारी है। जिससे बाढ़ की स्थिति धीरे-धीरे गम्भीर होती जा रही है। राप्ती के पानी से घिर कर ग्राम भदिला प्रथम टापू बन गया है। पानी से घिरे ग्रामीणों को गाँव से बाहर निकलने के लिए नाव का सहारा है। डौला तटबंध पर भी दबाव बढ़ रहा है। थाना घाट पर बने मापक पर शनिवार को सरयू खतरे के निशान से 66.50 से 45 सेमी ऊपर 66.95 मीटर पर प्रवाहित हो रही थी। 24 घण्टे में सरयू के जलस्तर में 25 सेमी की वृद्धि हुई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गावों पर नदी का दबाव बन रहा है। भदिला प्रथम पानी से गाँव घिर गया है। हालांकि रिहायशी मकानों तक अभी पानी नहीं पहुंचा है। गाँव से बाहर निकलने के लिए नाव ही एक मात्र सहारा है। छात्रों को हर रोज नाव से ही मुश्किल सफर करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा अभी तक उन्हें बड़ी नावे उपलब्ध नहीं कराई गई है। ग्रामीण छोटी नाव डेंगी के सहारे उफनाई नदी पार कर रहे है। कपरवार पर भी नदी का दबाव बढ़ रहा है। अफसरों के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ चौकियों को एलर्ट कर दिया गया है। सरयू नदी परसिया देवार में कृषि भूमि पर अनवरत कटान कर रही है। रोज थोक के भाव मिट्टी नदी में समाहित हो रही है। नदी का रुख देख किसानों के चेहरे स्याह पड़ गए है。

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डौला तटबंध पर नदी का दबाव

कपरवार संगम तट पर राप्ती और सरयू नदी दौला तटबन्ध पर दबाव बना रही है। पश्चिमी पर दबाव अधिक है। तटबन्ध की सुरक्षा के लिए लगाए गए पचास फीसद जियो बैग और मिट्टी पानी मे समाहित हो गए है। तटबंध पर बने रेन कट खतरे को और बढ़ा रहे है। मरम्मत के नाम पर अभी तक भी टोकरी मिट्टी तटबंध पर नहीं डाली गई है। पानी के दबाव से एप्रोच में भी दरार पड़ने लगी है। हालांकि विभाग तटबन्ध को सुरक्षित होने का दावा कर रहा है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बाढ़ की स्थिति कहाँ गंभीर हो रही है?
बरहज (देवरिया) में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो रही है।
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