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Deoria News: मौसम परिवर्तन का बच्चों की सेहत पर पड़ रहा असर, पीआईसीयू फुल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। मौसम में बदलाव का बच्चों की सेहत पर असर पड़

Deoria News: मौसम परिवर्तन का बच्चों की सेहत पर पड़ रहा असर, पीआईसीयू फुल

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। मौसम में बदलाव का बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। खानपान में गड़बड़ी, दूषित जल के सेवन से बीमार हो रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की वजह से वायरल व बैक्टीरिया इंफेक्शन की चपेट में आ रहे हैं। इसकी वजह से बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, सांस से पीड़ित हो रहे हैं। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में इस तरह के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पीआईसीयू में मरीजों को दबाव बढ़ रहा है, जिससे बेड कम पड़ जा रहे हैं, खाली होते ही भर जा रहे हैं। एक बेड पर दो-दो बच्चों का इलाज करना पड़ रहा है। इससे संक्रमण फैलने की भी संभावना बनी रहती है। गंभीर मरीजों को ठीक होने में करीब एक सप्ताह का समय लग जा रहा है। डॉक्टर दवा देने के साथ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।

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मौसम में परिवर्तन का प्रभाव

मौसम में परिवर्तन हो रहा है। बारिश और धूप हो रही है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इस समय वायरस व बैक्टीरिया का संक्रमण भी बढ़ा है। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ रही है। खानपान में गड़बड़ी व दूषित पेयजल के सेवन के कारण इम्युनिटी कम होने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, सिर दर्द से पीड़ित हो रहे हैं तो सांस की परेशानी हो रही है, वहीं पीलिया से भी ग्रसित हो जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के बालरोग विभाग की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस तरह के लक्षण के चौबीस घंटे में करीब 10 से 12 गंभीर मरीज भर्ती हो रहे हैं, जिससे पीआईसीयू में भीड़ बढ़ गई है। बेड कम पड़ जा रहे हैं। एक बेड पर दो-दो मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। रविवार की सुबह पीआईसीयू व चिल्ड्रेन वार्ड में करीब 55 बच्चे भर्ती थे। इसमें बुखार के 34, उल्टी के 6, दस्त के 3, पेट दर्द के 2, सांस के 7 के अलावा खून की कमी के 2 और पीलिया से पीड़ित एक मरीज भर्ती थे। एक बेड पर दो-दो मरीज भर्ती किए गए थे, इससे संक्रमण का खतरा बना रहता है, वहीं मरीजों व तीमारदारों को दिक्कत हो रही है। साथ ही डॉक्टर व स्टाफ नर्स को इलाज करने में परेशानी हो रही है।

डॉक्टरी सलाह

बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. एचके मिश्रा ने बताया कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। इस समय वायरल व बैक्टीरिया के ग्रोथ करने से इंफेक्शन होता है। इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ी है। बच्चे की इम्युनिटी कमजोर होने से संक्रमण की चपेट में आते हैं। खानपान में गड़बड़ी व दूषित पानी के सेवन और सफाई पर ध्यान नहीं देने से बीमार होते हैं। इन दिनों एडिनो, एंड्रो, रोटा वायरस का संक्रमण बढ़ा है। इससे तेज बुखार, सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, सांस की बीमारी से पीड़ित होते हैं। साथ ही पीलिया से भी पीड़ित हो जाते हैं। इस समय एक्यू गैस्ट्रोइंटाइटिस, डेंगू, चिकिगुनिया के संक्रमण का भी खतरा बढ़ जाता है। बच्चों को ताजा सुपाच्य व पौष्टिक भोजन का सेवन कराएं, हरी साग-सब्जी, मौसमी फल का सेवन कराएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं, फास्ट व जंक फूड, कार्बोनेटेड पेयपदार्थ का सेवन न करें और सड़क किनारे खुले में बिकने वाले कटे फल व अन्य खाद्य सामग्री का सेवन न करें। भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, हाथ धो कर भोजन करने, साफ-सफाई पर ध्यान दें। जल भराव व कूलर में पानी इकट्ठा न होने दें, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। छह माह तक बच्चों को मां का ही दूध पिलाएं, बच्चों को बोतल से दूध न पिलाएं।

रेनोवेटेड पीआईसीयू की समस्याएँ

रेनोवेटेड पीआईसीयू के चालू न होने से परेशानीमेडिकल कॉलेज के बाल रोग में भीड़ को देखते हुए एसीयुक्त रेनोवेटेड पीआईसीयू का निर्माण कराया गया। इसमें तीस बेड का पीआईसीयू, आठ बेड एचडीयू व चार बेड का आईसीयू बनना था। करीब 66 लाख रुपये की लागत से बन कर तैयार भी हो गया और पूर्व प्राचार्य ने हैंडओवर भी ले लिया, लेकिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज की टीम ने उसे मानक के अनुसार न होने के कारण निरस्त कर दिया, जिससे शासन की मंशा पर पानी फिर गया। साथ ही समस्या जस की तस बनी हुई है। बेड न बढ़ने से मरीजों को परेशानी हो रही है। वहीं इलाज करने में डॉक्टर व स्टाफ नर्स को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.

सामान्य प्रश्न

मौसम परिवर्तन से बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है?
मौसम में बदलाव का बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। खानपान में गड़बड़ी और दूषित जल के सेवन से बच्चे बीमार हो रहे हैं।
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