Deoria News: एक माह की गर्भवती पत्नी को छोड़ पति भाग गया विदेश

Deoria News: रामपुर कारखाना, हिन्दुस्तान संवाद। एक माह की गर्भवती पत्नी को छोड़कर पति विदेश भाग गया। घर पहुंची महिला को परिजनों ने घर में घुसने नहीं दिया और मारपीट कर 2000 रुपए छीन लिए। पुलिस ने महिला की तहरीर पर पति, सास और ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न एवं लूट का मुकदमा दर्ज किया है।स्थानीय थाना क्षेत्र के मोहन मुंडेरा गांव निवासी आफरीन पत्नी अरमान अली ने रामपुर कारखाना पुलिस को ससुरालयों के खिलाफ तहरीर दिया था। दिए तहरीर के मुताबिक उसकी शादी अरमान अली पुत्र कलामु‌द्दीन अहमद से लगभग चार वर्ष पूर्व हुई थी। दोनों के दाम्पत्य जीवन से दो जुड़वा बच्चे हैं एवं वह लगभग एक माह की प्रेग्नेंट भी है।

उसका आरोप है कि पति अरमान अली, सास नसीमा खातून व तीन ननदें मिल कर दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे और पांच लाख रूपये की मांग करने लगे। नहीं देने पर मारने पीटने व गाली गलौज व जान माल की धमकी देते हुए घर से भगाने लगे। ससुर कमालु‌द्दीन अहमद जो विदेश में है। उनसे बात हुई तो वह कहे कि अरमान अली 03 अगस्त को बुलाने जायेगा। इसी बीच धोखे में रख कर उपरोक्त लोग पति को एक दो दिनों पूर्व विदेश भेज दिए। जानकारी मिली तो वह 1 अगस्त को अपने ससुराल पहुंची। आप है कि उसे घर में घुसते नहीं दिया गया। मारपीट कर मोबाइल के कवर में रखा ₹2000 निकाल लिया। पुलिस ने आफरीन की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और लूट का मुकदमा दर्ज किया है।