Deoria News: हाईकोर्ट सख्त, 11 अगस्त को देवरिया के एसपी तलब

Deoria News: हाईकोर्ट ने भलुअनी थाने में सीसी कैमरा बंद और जनरेटर, सोलर पैनल खराब होने के मामले में सख्त रुख अपनाया। एसपी और थानाध्यक्ष को 11 अगस्त को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। अदालत ने इन सुविधाओं की मरम्मत के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा जताई।

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। हाईकोर्ट ने भलुअनी थाने में सीसी कैमरा बंद, जनरेटर और सोलर पैनल खराब होने के मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया है। एसपी देवरिया व भलुअनी थानाध्यक्ष को 11 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले में संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य अभिलेख भी प्रस्तुत करने को कहा गया है। अप्रैल माह में सेना के एक जवान ने एसपी व अन्य अधिकारियों से शिकायत की कि उसे पुलिस द्वारा बेवजह थाने में बैठाया गया और प्रताड़ित किया गया। आरोप के बाद कार्रवाई न होने पर सेना जवान ने उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि भलुअनी थाने का जनरेटर दिसंबर 2024 से खराब पड़ा है और सोलर पैनल भी लंबे समय से बंद था। इन सुविधाओं की मरम्मत या संचालन के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे। अदालत ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना。

सुविधाओं की अनदेखी न्यायालय ने टिप्पणी की कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस थानों में जनरेटर, सोलर पैनल और सीसीटीवी जैसी मूलभूत सुविधाएं हर समय कार्यशील रहनी चाहिए। कोर्ट ने भलुअनी थाने की सीसीटीवी हार्ड डिस्क से फुटेज निकालकर अगली सुनवाई पर पेन ड्राइव में प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

अधिकारियों के जवाबदेही सुनवाई के दौरान थानाध्यक्ष हार्ड डिस्क की स्थिति के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जबकि राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि हार्ड डिस्क सुरक्षित रखी गई है। न्यायालय के समक्ष देवरिया एसपी द्वारा 8 जुलाई को जारी एक पत्र भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली को गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रारंभिक जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। अदालत ने इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपेक्षा जताई।

अगली सुनवाई का आदेश इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने अपने आदेश की प्रति दो दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को भेजने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के सभी पुलिस थानों में जनरेटर, सोलर पैनल, सीसीटीवी और अन्य आवश्यक सुविधाओं के रखरखाव की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाना है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। जिसमें एसपी व भलुअनी थानाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होंगे।