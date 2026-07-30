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Deoria News: दो साल के बांड पर शासन से भेजे गए हैं डॉक्टर 18 में 17 ने किया ज्वाइन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया जिले में 18 डाक्टरों में से 17 ने ज्वाइन किया है, जिससे मरीजों को इलाज में सहूलियत मिलेगी। डॉक्टर्स की तैनाती बिना डॉक्टरों वाले अस्पतालों पर की जाएगी। CMO ने कहा कि दो साल के बांड पर डॉक्टर भेजे गए हैं ताकि अस्पतालों में कमी को पूरा किया जा सके।

Deoria News: दो साल के बांड पर शासन से भेजे गए हैं डॉक्टर 18 में 17 ने किया ज्वाइन

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। जिले को डेढ़ दर्जन डॉक्टर मिले हैं। इससे मरीजों को इलाज में सहूलियत मिलेगी। दो साल के बांड पर शासन से सभी डाक्टर भेजे गए हैं। कुल 18 डॉक्टरों में 17 ने ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टरों को सीएचसी, पीएचसी पर तैनाती की जाएगी। इनकी तैनाती बिना डॉक्टर वाले अस्पतालों पर की जायेगी। जनपद में अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उसके अनुसार डाक्टरों की संख्या में इजाफा नहीं होने से लोगों को इलाज कराने में परेशानी होती है। अधिकांश डाक्टरों को सीएचसी, पीएचसी पर तैनात किया गया है। जिससे दूर-दराज के अस्पताल डाक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं।

इससे मरीजों को इलाज कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने शासन से रिक्त पदों पर तैनाती को शासन से डाक्टरों की मांग किया था। शासन द्वारा एमबीबीएस डिग्री धारी डेढ़ दर्जन डाक्टरों को जिले में भेजा है। दो साल के बांड पर इन डाक्टरों को जिले के अस्तपालों पर तैनात किया जायेगा। कुल 18 डाक्टरों में 17 ने सीएमओ आफिस में ज्वाइन भी कर लिया है। अब इनको उन अस्पतालों पर तैनात किया जायेगा जहां डाक्टरों की कमी है। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गयी है। सीएमओ डा. अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि शासन से दो साल के बांड पर डेढ़ दर्जन डाक्टर मिले हैं, उनकी शीघ्र ही अस्पतालों पर तैनाती की जायेगी। इससे मरीजों का इलाज करने में सहूलियत होगी।

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