Deoria News: 136 परिषदीय स्कूलों में बच्चों ने ली कृमि मुक्ति की खुराक
Deoria News: लार के 136 परिषदीय विद्यालयों में स्वच्छता और संतुलित खान-पान के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। शिक्षकों ने बच्चों को हाथ धोने और दवा सेवन से पहले स्वच्छता अपनाने के बारे में जानकारी दी। बीआरसी लार में कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. गोविंद मिश्रा भी मौजूद रहे।
Deoria News: लार, हिन्दुस्तान संवाद। लार, करमुआ,राउतपार अमेठिया, सुतावर, पटनेजी, मेहरौना सहित विकास खंड के कुल 136 परिषदीय विद्यालयों में अभियान चलाया गया।दवा सेवन से पहले बच्चों को हाथ धोने, साफ-सफाई रखने और स्वच्छता अपनाने के बारे में जानकारी दी गई। शिक्षकों ने बच्चों को संतुलित खान-पान और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया।बीआरसी लार स्थित परिसर में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. गोविंद मिश्रा की मौजूदगी में बच्चों को कृमि मुक्ति की खुराक दी गई और उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षक वीरभद्र पाठक, राजेंद्र वर्मा, अनवार अहमद, निकुंज तिवारी, कुलदीप सिंह, अजीत सिंह सहित कई शिक्षक मौजूद रहे।
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