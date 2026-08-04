Deoria News: छात्रवृत्ति : शिक्षण संस्थाओं के साथ जिलाधिकारी की बैठक बुधवार को
Deoria News: गोरखपुर में पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बुधवार को जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में जिले के 1515 शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक योगी बाबा गम्भीरनाथ प्रेक्षागृह में होगी।
Deoria News: गोरखपुर। पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को 11 बजे बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में जिले के 1515 शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक योगी बाबा गम्भीरनाथ प्रेक्षागृह आयोजित की जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार ने बैठक में सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को समय से पहुंचने अपील की।
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