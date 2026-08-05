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Deoria News: देवभूमि खेल महोत्सव में जीएम एकेडमी के चैंपियंस ने मारी बाजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: जीएम एकेडमी स्कूल सलेमपुर के छात्र-छात्राओं ने देवभूमि खेल महोत्सव-2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 550 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विद्यालय की अंडर-12 कबड्डी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर-17 कबड्डी टीमें द्वितीय स्थान पर रहीं। विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य ने खेलों का महत्व बताया।

Deoria News: देवभूमि खेल महोत्सव में जीएम एकेडमी के चैंपियंस ने मारी बाजी

Deoria News: सलेमपुर(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। जीएम एकेडमी स्कूल सलेमपुर के छात्र-छात्राओं ने देवभूमि खेल महोत्सव-2026 में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। दो दिन पूर्व आयोजित प्रतियोगिता में जिले के 16 से अधिक विद्यालयों के करीब 550 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया, जिसमें जीएम एकेडमी के खिलाड़ियों ने कई वर्गों में पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्यालय की अंडर-12 बालक कबड्डी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वहीं अंडर-17 बालक कबड्डी और अंडर-17 बालिका कबड्डी टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अंडर-17 बालिका खो-खो टीम तीसरे स्थान पर रही। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में कक्षा नौ वीं की छात्रा नाव्या मिश्र ने 200 मीटर दौड़ तथा नित्या यादव ने 100 मीटर दौड़ में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

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सम्मान समारोह

मंगलवार को विद्यालय परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में विजेता खिलाड़ियों को शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य मोहन द्विवेदी ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सशक्त साधन हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई और खेल में संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए विश्वास जताया कि विद्यालय के खिलाड़ी भविष्य में राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

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मुख्य अतिथि का संदेश

मुख्य अतिथि डॉ. अरविंद कुमार पाण्डेय ने कहा कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। छात्रों की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें उचित मंच उपलब्ध करा रही है, जो सराहनीय है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान खेल शिक्षक सन्नी प्रताप सिंह, राकेश मिश्र, कुदुस आदि शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

अधिक जानकारी के लिए सामान्य प्रश्न

जीएम एकेडमी स्कूल सलेमपुर ने किस खेल महोत्सव में भाग लिया?
जीएम एकेडमी स्कूल सलेमपुर ने देवभूमि खेल महोत्सव-2026 में भाग लिया।
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