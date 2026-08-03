Deoria News: जेल में था ग्राम प्रधान, पांच माह का ले लिया मानदेय, केस
Deoria News: बघौचघाट के ग्राम प्रधान अफजल अंसारी के खिलाफ जेल में रहते हुए मानदेय लेने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता आफताब आलम ने आरोप लगाया कि अंसारी ने 9 जुलाई से 18 अगस्त 2023 तक जेल में रहते हुए सरकारी धन का गबन किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है।
Deoria News: बघौचघाट(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। थाना क्षेत्र के रामपुर महुआबारी के ग्राम प्रधान अफजल अंसारी के विरुद्ध जेल में रहने के दौरान का भी मानदेय भुगतान करा लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने गबन का केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर किया है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रामपुर महुआबारी के रहने वाले आफताब आलम का आरोप है कि ग्राम प्रधान अफजल अंसारी 9 जुलाई 2023 से 18 अगस्त 2023 तक पद से पदच्यूत किए गए और जेल में बंद रहे। इसके बावजूद उन्होंने ग्राम सभा से 25 हजार रुपये का मानदेय भुगतान कर लिया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस प्रकार उनके द्वारा सरकारी धन का गबन किया गया है। इस मामले में उन्होंने पुलिस से लेकर अधिकारियों तक शिकायत तो की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर बघौचघाट थाने की पुलिस ने ग्राम प्रधान के विरुद्ध गबन का केस दर्ज किया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
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