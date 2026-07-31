Deoria News: लार में जल्द बनेगा अग्निशमन केंद्र, भूमि चिन्हित
Deoria News: लार, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के लोगों को जल्द अग्निशमन केंद्र की सौगात मिलने वाली है। केंद्र की स्थापना के लिए राजस्व विभाग ने सुतावर-कौसड़ मार्ग
Deoria News: लार, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के लोगों को जल्द अग्निशमन केंद्र की सौगात मिलने वाली है। केंद्र की स्थापना के लिए राजस्व विभाग ने सुतावर-कौसड़ मार्ग पर करीब तीन सौ हेक्टेयर भूमि चिह्नित कर दी है। भूमि चिह्नित होने के बाद स्थापना से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी आ गई है। अग्निशमन केंद्र बनने से लार नगर सहित आसपास के दर्जनों गांवों को आग लगने जैसी आपात स्थितियों में समय पर दमकल सेवा मिल सकेगी। इससे आग पर शीघ्र काबू पाने में मदद मिलेगी और जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।लार क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी।
इस जनहित के मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता साहू विशाल कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को कई बार पत्र भेजकर अग्निशमन केंद्र की स्थापना की मांग की थी। उनका कहना था कि क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र नहीं होने के कारण आग लगने की घटनाओं में दमकल वाहन दूर से पहुंचते हैं। जिससे अक्सर अधिक नुकसान हो जाता है। भूमि चिह्नित होने की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी है।साहू विशाल कुमार गुप्ता ने कहा कि अग्निशमन केंद्र बनने से किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही क्षेत्र की आपदा प्रबंधन व्यवस्था भी पहले से अधिक मजबूत होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।