Deoria News: मेडिकल कॉलेज में ही प्रसूताओं का खुल जाएगा बैंक खाता

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का लाभा प्रसूताओं को उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाई गई है। इसके तहत जिस प्रसूता का बैंक खाता नहीं है उसका परिसर में स्थित बैंक शाखा में खाता आसानी से खुल जाएगा। भर्ती प्रसूताओं की सूची बैंक को भेजी जाएगी। इसके बाद खाता खुल जाएगा, जिससे सरकारी की योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि आसानी से उनके खाते में भेज दी जाएगी। खाता न होने से भुगतान में दिक्कत हो रही थी। सरकार की ओर से संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है।

इसके तहत गर्भवती व प्रसूताओं को लाभ दिया जाता है। शहरी गर्भवती महिला को एक हजार व ग्रामीण की महिला को 1400 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा गर्भ के समय पहली बार अस्पताल विजिट के बाद समय-समय पर दिखाने, बच्चे का टीकाकरण पूरा होने पर छह हजार रुपये दिया जाता है। इसके अलावा कन्या सुमंगल योजन के तहत दो बेटी होने पर तीन लाख रुपये से कम आय वाली महिला को लाभ दिया जाता है। इसमें पहली किस्त पांच हजार, एक साल का टीकाकरण पूरा होने पर दूसरी किस्त दो हजार, कक्षा एक व छह में तीन-तीन हजार, कक्षा नौ में पांच व स्नातक में दाखिला लेने पर सात हजार रुपये दिया जाता है। योजनाओं की धनराशि महिला के खाते में भेजी जाती है, लेकिन कुछ प्रसूताओं का बैंक खाता न होने से धनराशि के भुगतान में दिक्कत होती है। मेडिकल कॉलेज में हर माह करीब 50-60 मरीजों का पेंडिंग हो जाता है। इसे प्राचार्य डॉ. रजनी पटेल ने गंभीरता से लिया और बैंक खाता खोलवाने का निर्देश सीएमएस सहित अन्य अधिकारियों को दिया, जिससे प्रसूताओं व गर्भवती को लाभ मिल सके। इसके बाद सीएमएस डॉ. एचके मिश्रा ने परिसर में स्थित बैंक शाखा के प्रबंधक से बात कर खाता खोलवाने की योजना बनाई। इसके तहत अस्पताल में विजिट के लिए आने वाली गर्भवती और प्रसूताओं को जिनका खाता नहीं है। उनके बैंक शाखा में जाने पर खाता खुल जाएगा, जबकि जो बैंक शाखा तक जाने में समर्थ होंगी उनकी सूची भेजी जाएगी। बैंक कर्मी वार्ड में जाकर कार्रवाई पूरी करेंगे उसके बाद खाता खुल जाएगा, जिससे योजनाओं की धनराशि के भुगतान में आसानी होगी और समय से प्रसूता व गर्भवती को लाभ मिल सकेगा। इससे उन्हें सहूलियत होगी।