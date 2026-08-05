Deoria News: रील्स बनाने पर बहू को घर से निकलने का फरमान, थाने में हुआ समझौता

Deoria News: रामपुर कारखाना(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। विवाहिता ने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर पोस्ट करना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी मिलने पर घर वालों ने उसे बाहर निकलने का फरमान सुना दिया। बहू ने थाने पर ससुराल के लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत कर दी। पुलिस ने बहू, सास, ससुर और ननद को थाने बुलाया। थाने पहुंचे दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता का पति बाहर रहकर प्राइवेट नौकरी करता है। वह घर पर सास और ससुर के साथ रहती है। घर पर उसकी विवाहिता ननद का भी आना-जाना रहता है।

बताया जा रहा है की बहू ने इंस्टाग्राम पर रील्स बना पोस्ट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो गांव वालों ने परिजनों को बहू की करतूत बतानी शुरू कर दी। इस पर सास ससुर ने उसे रील्स बनाने पर घर से बाहर निकालने की धमकी दी। इस पर विवाहिता घर में प्रवेश न देने की शिकायत लेकर रामपुर कारखाना थाने पहुंची और अपने ससुर व ननद पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा घर से निकाल देने का आरोप लगाया।महिला के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने उसके ससुर, सास और ननद को थाने बुलाकर पूछताछ की। जांच के दौरान मामला दहेज प्रताड़ना से इतर पारिवारिक विवाद का निकला। ससुर ने पुलिस को बताया कि उनकी बहू इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है, जिससे परिवार की बदनामी हो रही है। इसी बात को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा है।ससुर का कहना था कि कई बार समझाने के बावजूद बहू ने वीडियो बनाना बंद नहीं किया, जिससे नाराज होकर उसे घर में आने से मना कर दिया गया था। थाने में दोनों पक्षों को बुलाकर समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता कराया गया और महिला को उसके ससुराल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष अश्वनी प्रधान ने बताया कि मामला संज्ञान में आने पर दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था। समझौते के बाद महिला के ससुर और ननद को उसे घर में रखने के निर्देश दिए गए हैं।