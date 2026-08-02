Deoria News: हाथ पर जली आग, पानी में उठीं लपटें देख छात्र रोमांचित
Deoria News: देवरिया में आयोजित 'द साइंस शो' में 700 से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। IIT-BHU के शोधार्थी मनोहर कुमार ने विज्ञान के प्रयोगों के माध्यम से छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांत समझाए। छात्रों ने आग और पानी के रोमांचक प्रयोग देखे और वैज्ञानिक सोच विकसित करने का अनुभव प्राप्त किया।
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। जागृति उद्यम केंद्र-पूर्वांचल के बरपार स्थित बरगद सभागार में आयोजित दो दिवसीय द साइंस शो का शनिवार को समापन हुआ। दो दिनों तक चले इस आयोजन में विभिन्न विद्यालयों के 700 से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान हाथ पर जली आग, पानी में उठीं लपटें देख छात्र रोमांचित हो उठे। इस दौरान आईआईटी-बीएचयू के शोधार्थी एवं युवा नव प्रवर्तक मनोहर कुमार ने प्रत्येक प्रयोग के पीछे छिपे वैज्ञानिक सिद्धांत को सरल भाषा में समझाकर वैज्ञानिक सोच विकसित करने का संदेश दिया। उन्होंने पानी में आग जलाकर, विभिन्न गैसों की सहायता से कृत्रिम बादल बनाकर तथा आग को संगीत की धुन पर नाचते हुए प्रदर्शित कर विद्यार्थियों को रोमांचित कर दिया।
विद्यार्थियों ने हर प्रयोग को उत्सुकता के साथ देखा और उसके पीछे छिपे वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया। इस दौरान सनबीम स्कूल, गुरुकुल मिशन स्कूल और स्कॉलर्स स्कूल के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान शिक्षक आदित्य पांडेय, अनामिका पांडेय, ममता ठाकुर, कृष्णकुमार तिवारी, पूनम सिंह, सपना, रेनू त्रिपाठी तथा जागृति उद्यम केंद्र-पूर्वांचल के अनुराग तिवारी, अभिनव त्रिपाठी, अंबिकेश चौबे आदि मौजूद रहे।
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