Deoria News: कुर्ना नाला के बीच आबकारी विभाग ने किया छापेमारी, मच हड़कम्प

Deoria News: रुद्रपुर, हिन्दुस्तान संवाद। कुर्ना नाला के बीच आबकारी विभाग ने कच्ची के ठिकानों पर छापेमारी किया। जिससे कच्ची के अवैध कारोबारियों में हड़कम्प मच गया और कारोबारी मौके से भाग निकले। पानी के बीच पैठकर टीम ने छह कुन्तल से अधिक लहन नष्ट कर दिया। जबकि पांच लीटर कच्ची शराब के साथ एक महिला टीम के हत्थे चढ़ गई।जिला आबकारी अधिकारी सुरेन्द्र चन्द्र मिश्र के निर्देश पर जनपद में प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में शुक्रवार को रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के तिवई और कोइलगढ़हा गांव में आबकारी निरीक्षक मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी किया। कोइलगढ़हा और फतेहपुर गांव के केवटान टोला के बीच कुर्ना नाला में कच्ची का कारोबार कुटीर उद्योग का दर्जा ले चुका है।