Deoria News: कुर्ना नाला के बीच आबकारी विभाग ने किया छापेमारी, मच हड़कम्प

Deoria News: कुर्ना नाला के बीच आबकारी विभाग ने किया छापेमारी, मच हड़कम्प
Deoria News: रुद्रपुर में आबकारी विभाग ने कुर्ना नाला के बीच अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान छः कुन्तल लहन नष्ट किया गया और एक महिला को पांच लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया।
Deoria News: रुद्रपुर, हिन्दुस्तान संवाद। कुर्ना नाला के बीच आबकारी विभाग ने कच्ची के ठिकानों पर छापेमारी किया। जिससे कच्ची के अवैध कारोबारियों में हड़कम्प मच गया और कारोबारी मौके से भाग निकले। पानी के बीच पैठकर टीम ने छह कुन्तल से अधिक लहन नष्ट कर दिया। जबकि पांच लीटर कच्ची शराब के साथ एक महिला टीम के हत्थे चढ़ गई।जिला आबकारी अधिकारी सुरेन्द्र चन्द्र मिश्र के निर्देश पर जनपद में प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में शुक्रवार को रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के तिवई और कोइलगढ़हा गांव में आबकारी निरीक्षक मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी किया। कोइलगढ़हा और फतेहपुर गांव के केवटान टोला के बीच कुर्ना नाला में कच्ची का कारोबार कुटीर उद्योग का दर्जा ले चुका है।
नाला के बीच पानी में अवैध कच्ची के कारोबारी बेधड़क लहन तैयार करने के साथ ही शराब भी बनाना सुरक्षित समझते हैं। शुक्रवार को जैसे ही डोंगी नाव के सहारे आबकारी की टीम कुर्ना नाला में पैठना शुरू किया, कारोबारी उन्हें देखते ही भाग निकले। टीम ने नाव के सहारे पानी में पैठकर छह कुन्तल से अधिक लहन को नष्ट कर दिया। जबकि तिवईं गांव में एक महिला को पांच लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया।
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