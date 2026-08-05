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Deoria News: इमाम हुसैन की शहादत को किया याद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: भाटपाररानी में अशरफिया हुसैनी क्लब द्वारा आयोजित जिक्र-ए-कर्बला कार्यक्रम में कर्बला की घटनाओं का उल्लेख किया गया। मौलाना अजहरुल कादरी ने इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और कर्बला के बलिदान को याद किया गया।

Deoria News: इमाम हुसैन की शहादत को किया याद

Deoria News: भाटपाररानी, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के पिपरा बघेल बाबू पट्टी में अशरफिया हुसैनी क्लब के तत्वावधान में सोमवार की रात जिक्र-ए-कर्बला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कर्बला की दास्तान सुनकर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई और पूरे माहौल में गम व अकीदत का वातावरण छा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मौलाना कमालुद्दीन ने तिलावत-ए-कुरआन से किया। मुख्य वक्ता मौलाना अजहरुल कादरी ने कर्बला की घटना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कर्बला के मैदान में यजीद की विशाल फौज ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों पर अत्याचार किए, लेकिन नबी-ए-पाक के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया।

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उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन समेत उनके 72 साथियों ने सत्य, इंसानियत और न्याय की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। उनका बलिदान आज भी पूरी दुनिया को मुहब्बत, अमन और भाईचारे का संदेश देता है, इसलिए उनकी शहादत को हमेशा याद किया जाता रहेगा। मौलाना नसरुद्दीन नक्शबंदी ने तकरीर, नात और मनकबत के माध्यम से इमाम हुसैन की कुर्बानी और जंग-ए-कर्बला के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। वहीं मौलाना सलीम अली ने नात पेश कर उपस्थित लोगों को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन कवि एवं शायर मकसूद भोपतपुरी ने किया। इस अवसर पर डॉ. शमीम, अब्दुल हमीद, शौकत अली, सैय्यद अंसारी, ग्यासुद्दीन, मुमताज, शाहबाज, रेहान सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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