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Deoria News: जद्दोजहद के बाद मंदिर का बदला गया जर्जर विद्युत तार, टला खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: महेंद्रनाथ मंदिर परिसर में जर्जर विद्युत तार खतरनाक स्थिति में था। बिजली विभाग की कोशिशों के बाद, सेवानिवृत्त कैप्टन रविप्रताप सिंह और जेई रामरतन की सिफारिश से तार को बदला गया। पहले एक व्यक्ति ने बदलाव में रोक लगाई थी, लेकिन अंततः तार बदलने में सफलता मिली।

Deoria News: जद्दोजहद के बाद मंदिर का बदला गया जर्जर विद्युत तार, टला खतरा

Deoria News: मदनपुर (देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। क्षेत्र के महेन गांव स्थित मंदिर परिसर में जर्जर विद्युत तार खतरे को दावत दे रहा था। विभाग की ओर से बड़े जद्दोजहद के बाद उसे बदला जा सका, जिससे बड़ा खतरा टल गया। महेन गांव स्थित बाबा महेंद्रानाथ मंदिर परिसर में विद्युत निगम कार्यालय की ओर से बिजली का तार लगाया गया है, जो जर्जर हो गया था। शुक्रवार को सेवानिवृत्त कैप्टन व कांग्रेस प्रवक्ता रविप्रताप सिंह एवं जेई रामरतन की सिफारिश पर बिजली का तार बदला जा सका। विभाग के लोग गुरुवार को बिजली का तार बदलने गए थे, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा दरवाजे पर जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर को शिफ्ट कराने को लेकर रोक दिया गया था।

आश्वासन के बाद किसी तरह जर्जर विद्युत तार बदला गया। मौके पर प्रधान अभय कुमार यादव, बलवंत यादव, बृजेश सिंह, अनिल गोस्वामी, जयप्रकाश गोस्वामी, सुनील कुमार, राजू, हरिहर उपाध्याय, तारकेश्वर आदि मौजूद रहे।

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