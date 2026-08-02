Deoria News: फाल्ट ठीक करते समय संविदा लाइनमैन झुलसा
Deoria News: देवरिया में एक संविदा लाइनमैन पोल पर चढ़कर फाल्ट ठीक करते समय करंट की चपेट में आ गया। घटना के बाद उसे निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसे उपचार के बाद घर भेज दिया और उसकी स्थिति गंभीर नहीं बताई।
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। शहर के रामलीला मैदान स्थित विद्युत उपकेंद्र से जुड़ी लाइन पर कॉन्वेंट स्कूल के पास पोल पर चढ़कर फाल्ट ठीक करते समय करंट की चपेट में आने से एक संविदा लाइनमैन अचानक झुलस गया, जिसे उपचार के बाद चिकित्सक ने घर भेज दिया।शनिवार उपकेंद्र से जुड़े सीसी रोड पर कॉन्वेंट स्कूल के पास लाइन फाल्ट की सूचना पर संविदा लाइनमैन मंटू सिंह अपनी टीम के साथ फाल्ट ठीक करने पहुंचा। पोल पर चढ़कर फाल्ट ठीक करते समय अचानक करंट की चपेट में आने से झुलस गया। घटना के बाद मौजूद साथी गोरखपुर रोड स्थित एक निजी चिकित्सक के यहां इलाज के पहुँचाया।
जहां चिकित्सक ने इलाज के बाद घर भेज दिया। इस संबंध में अवर अभियंता शशांक चौबे ने बताया कि लाइन मैन का इलाज करा दिया गया है। इलाज के बाद वह घर चला गया है। स्थिति गंभीर नहीं है।
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