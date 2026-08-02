Deoria News: बीएसए ने पूछा प्रश्न, छात्राओं ने दिया जवाब
Deoria News: डॉ. राम जियावन मौर्य ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने पढ़ाई की स्थिति और छात्र उपस्थिति की जांच की। वार्डन और शिक्षिकाओं को छात्राओं का नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए। प्राथमिक विद्यालय में 181 नामांकित बच्चों में से 139 उपस्थित रहे और शिक्षकों की उच्च प्रशंसा की गई।
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राम जियावन मौर्य ने शनिवार को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय रुद्रपुर एवं प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर द्वितीय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में पठन पाठन की स्थिति, छात्र उपस्थिति का जायजा लिया। वहीं छात्रों ने उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया। निरीक्षण के दौरान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रुद्रपुर में वार्डन, सभी शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी उपस्थित मिले। बीएसए द्वारा छात्राओं से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे गए, जिनका छात्राओं ने आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर दिया। इस पर सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। उन्होंने वार्डन एवं समस्त शिक्षिकाओं को विद्यालय में छात्राओं का नामांकन और बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुर द्वितीय का निरीक्षण किया। कुल 181 नामांकित बच्चों के सापेक्ष 139 बच्चे उपस्थित मिले। सभी अध्यापक उपस्थित मिले। यहां अध्यापकों ने बताया कि प्रत्येक बुधवार को बालक ग्रीन टी-शर्ट और बालिकाएं येलो शर्ट पहनकर विद्यालय आती हैं। इस नवाचार और व्यवस्थित माहौल की उन्होंने प्रशंसा की। अधिगम क्षमता उच्च स्तर का रहा। इस दौरान खण्ड शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर राज किशोर सिंह मौजूद रहे।
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