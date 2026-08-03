Deoria News: बैतालपुर के अवधेश के खेत में रोपाई के समय हो रही धान की कटाई
Deoria News: देवरिया के किसान अवधेश पासवान ने समय से पहले धान की फसल काटकर अन्य किसानों के लिए नजीर पेश की है। उन्होंने मई में नर्सरी डाली और समय पर सिंचाई एवं उर्वरक देकर धान की फसल तैयार की। उनकी फसल अब कटाई के चरण में है, जबकि अन्य किसान अभी रोपाई कर रहे हैं।
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। इस समय जब किसान धान की रोपाई कर रहे हैं एक किसान के खेत में धान की फसल कटने लगी है। बैतालपुर के अवधेश पासवान के खेत में धान की फसल तैयार होने पर उसकी कटाई हो रही है। उन्होंने मई प्रथम सप्ताह में नर्सरी डाली और अंतिम सप्ताह में रोपाई की। समय से काफी पहले धान की पैदावर कर अवधेश पासवान अन्य किसानों के लिए नजीर बन गए हैं। जिले के अधिकांश किसानों ने 10-15 दिन पहले धान की रोपाई की। इन किसानों की फसल तैयार होने में तीन चार महीने का समय लगेगा। लेकिन बैतालपुर के किसान अवधेश पासवान की धान की फसल पककर तैयार होने के बाद कटने लगी है।
विकास भवन से रिटायर वरिष्ठ लिपिक केडी सिंह की सलाह पर अवधेश पासवान ने मई के पहले सप्ताह में धान की नर्सरी डाली। नर्सरी तैयार होने के बाद मई के अंतिम सप्ताह में उन्होंने 10 कट्ठा खेत में धान की रोपाई की। इस दौरान तीखी धूप और गर्मी के बीच उन्होंने कई बार सिंचाई की। समय से पानी और उर्वरक मिलने से धान की फसल लहलहाने लगी। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जब अन्य किसान धान की रोपाई करने में लगे थे, अवधेश के खेत में धान की फसल पककर तैयार हो गई। अभी उनके धान की फसल की कटाई हो रही है। समय से पहले धान की खेती कर उन्होंने सूखे और बाढ़ को मात दे दी है।
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