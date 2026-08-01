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Deoria News: अमर बलिदानियों से प्रेरणा लेकर लिखें भविष्य का इतिहास : एसडीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले पैना के अमर शहीदों की स्मृति में शुक्रवार को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आय

Deoria News: अमर बलिदानियों से प्रेरणा लेकर लिखें भविष्य का इतिहास : एसडीएम

Deoria News: बरहज(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले पैना के अमर शहीदों की स्मृति में शुक्रवार को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। उपजिलाधिकारी शशिकांत मणि और अन्य लोगों ने दीपदान कर पुष्पांजलि अर्पित किया। उपजिलाधिकारी ने कहा कि यहां की वीरों ने अपनी संस्कृति अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सर्वोच्च बलिदान किया। ऐसे उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। इस गौरवमयी इतिहास को संरक्षित रखने के साथ ही इसी त्याग और बलिदान की भावना से प्रेरणा प्राप्त कर भविष्य का इतिहास लिखना है। यह शहीद स्मारक गौरव का प्रतीक है।

पैना की पावन भूमि न सिर्फ देवरिया जनपद, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का प्रतीक है। यहां के वीरों ने स्वाधीनता के लिए जिस साहस और बलिदान का परिचय दिया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य प्रेरणा है। ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार केवल सरकार या प्रशासन का दायित्व नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह इन धरोहरों की रक्षा में योगदान दे। कंग्रेस प्रवक्ता रविप्रताप सिंह, अंतराष्ट्रीय पहलवान केशव सिंह ने कहा कि हम आज लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं। जिनके बलिदान की वजह से स्वतंत्रता हासिल हुई है। उनका बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा और भारत को समृद्ध बनाता रहेगा। पूर्व ब्लाक प्रमुख जयप्रकाश सिंह ने कहा कि मंगल पांडेय के नेतृत्व में 1857 की आजादी की लड़ाई में यहां के 395 लोगों ने शहादत दिया था। इनमें आठ लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, मगर अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। संचालन पंकज शुक्ल ने किया। ग्राम प्रधान रविप्रताप सिंह ने आभार जताया।इस दौरान रूस्तम ए हिन्द, शनिराज सिंह, घनश्याम सिंह, चन्द्र भूषण तिवारी, रविन्द्र सिंह, अटल सिंह, सुनील सिंह, सुदर्शन यादव, राजवंत सिंह रामू बाबू सिंह, दयाशंकर सिंह आदि मौजूद रहे।

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