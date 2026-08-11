Deoria News: समझौते के बावजूद महिला को देवर ने पीटा, दी तहरीर
Deoria News: सलेमपुर में एक परिवार के बीच विवाद के बाद, पुलिस की मौजूदगी में चार दिन पहले समझौता हुआ था। शनिवार को फिर से दो भाइयों के परिवार आमने-सामने आ गए। एक भाई के परिवार ने दूसरे भाई की पत्नी के साथ मारपीट की। घायल महिला और उसके पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और कार्रवाई की मांग की।
Deoria News: सलेमपुर, हिन्दुस्तान संवाद। चार दिन पूर्व हुए आपसी विवाद में पुलिस की मौजूदगी में समझौता होने के बावजूद रविवार को दो भाइयों के परिवार फिर आमने-सामने आ गए। आरोप है कि एक भाई के परिवार के लोगों ने दूसरे भाई की पत्नी के घर पहुंचकर उसके साथ मारपीट किया। घायल महिला और उसके पति ने कोतवाली पहुंच कर मामले में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।कोतवाली क्षेत्र के कस्बा सलेमपुर के तकिया टोला निवासी शाहजहां खातून पत्नी डब्लू ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि रविवार सुबह उसके पति घर पर मौजूद नहीं थे। इसी दौरान उसके देवर और कुछ अन्य लोग घर पहुंचे और मुख्य द्वार पर ताला लगाने लगे।
महिला ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे से महिला की पिटाई कर दी। मारपीट में महिला घायल हो गई। आरोप है कि चार दिन पूर्व भी दोनों भाइयों के परिवार के बीच इसी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। इसके बावजूद रविवार को दोबारा विवाद होने और मारपीट की घटना से वह परेशान है। महिला व उसके पति ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़िता ने कहा कि यदि मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वह एसपी से मिलकर इसकी शिकायत करेगी।
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