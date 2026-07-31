Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deoria News: वेयरहाउस में रखी गई सुरक्षित नई ईवीएम-वीवीपैट मशीनें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने गुरुवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का बाह्य निर

Deoria News: वेयरहाउस में रखी गई सुरक्षित नई ईवीएम-वीवीपैट मशीनें

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने गुरुवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का बाह्य निरीक्षण किया। इस दौरान अंबेडकर नगर से प्राप्त नई ईवीएम एवं वीवीपैट को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वेयरहाउस में सुरक्षित रूप से भंडारित कराया गया।जिलाधिकारी ने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, डबल लॉक, सील एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही संबंधित सुरक्षा कर्मियों तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस की सुरक्षा पूरी तरह चाक-चौबंद रखी जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

निरीक्षण के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन कार्यालय के विजय पांडेय, निर्मल कुमार सहित अन्य निर्वाचन कार्मिक उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Deoria Latest News Deoria News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।