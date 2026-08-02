Deoria News: वितरण को 15 हजार एमटी यूरिया आवंटित, उर्वरक कीकालाबाजारी, ओवररेटिंग पर होगी कार्रवाई
Deoria News: देवरिया में किसानों के लिए 15,000 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया जा रहा है। यह निजी और सहकारी समितियों के माध्यम से होगा। जिला कृषि अधिकारी ने कालाबाजारी पर लगाम लगाने की नसीहत दी है। जिले में यूरिया और फास्फेटिक उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और सभी विक्रय केंद्रों की निगरानी की जाएगी।
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। किसानों में वितरण को 15 हजार एमटी यूरिया आवंटित की गई है। इसका वितरण निजी और सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा। उर्वरक की कालाबाजारी और ओवररेटिंग पर कार्रवाई की जायेगी। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने बताया कि खरीफ सीजन-2026 में जनपद के किसानों को उचित दर पर समय से यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराने को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। वर्तमान में जनपद में 22, 951 मीट्रिक टन यूरिया, 8,028 मीट्रिक टन डीएपी तथा 8,751 मीट्रिक टन एनपीके बफर एवं फुटकर उर्वरक विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध है। 15, 295.27 मीट्रिक टन यूरिया निजी एवं सहकारी क्षेत्र के फुटकर उर्वरक विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध है।
जनपद में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की किसी प्रकार की कमी नहीं है। किसानों को उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा कालाबाजारी, ओवररेटिंग एवं टैगिंग जैसी अनियमितताओं पर रोक लगाने को निजी एवं सहकारी क्षेत्र के सभी उर्वरक विक्रय केंद्रों की निगरानी की जा रही है।जिला कृषि अधिकारी ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक उर्वरक विक्रय केंद्र पर रेट बोर्ड एवं स्टॉक बोर्ड का प्रदर्शन तथा उर्वरकों की उपलब्धता एवं मूल्य का स्पष्ट अंकन किया जाए। इसके अलावा प्रत्येक दुकान पर फ्लेक्स बैनर लगाना भी अनिवार्य किया गया है।
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