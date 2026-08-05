Deoria News: बकरी के खेत में घुसने के विवाद में चार लोगों पर मुकदमा
Deoria News: भटनी के बेहरा डाबर गांव में बकरियों के खेत में घुसने को लेकर विवाद के चलते चार लोगों ने मारपीट की। पीड़ित लालू यादव ने पुलिस में तहरीर दी, जिसके आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मारपीट में पीड़ित और उसके भाई को चोटें आईं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Deoria News: भटनी, हिन्दुस्तान संवाद बेहरा डाबर गांव में खेत में बकरियां घुसने को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बेहरा डाबर गांव निवासी लालू यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 31 जुलाई की शाम करीब सात बजे गांव के चंदन यादव, बजरंगी यादव, मदन यादव और नन्दलाल यादव उसके घर पहुंचे और उसके छोटे भाई व्यास यादव के साथ मारपीट व गाली-गलौज करने लगे। बीच-बचाव करने पर आरोपितों ने उसके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
तहरीर के अनुसार, घटना की शुरुआत उसी दिन दोपहर में आरोपितों की बकरियों के धान के खेत में घुस जाने से हुई थी। महिलाओं के विरोध करने पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। मामला शांत होने के बाद शाम को आरोपित कथित तौर पर पीड़ित के घर पहुंचे और हमला कर दिया। मारपीट में व्यास यादव के सिर में तथा लालू यादव को भी चोटें आईं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।