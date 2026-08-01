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Deoria News: एसपी ने किया परेड का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया: एसपी अभिजीत आर शंकर ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों की दौड़ लगवाई और शारीरिक रूप

Deoria News: एसपी ने किया परेड का निरीक्षण

Deoria News: देवरिया। एसपी अभिजीत आर शंकर ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों की दौड़ लगवाई और शारीरिक रूप से फिट रहने का टिप्स भी दिया।इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन के विभिन्न कार्यालयों का भी निरीक्षण किया।

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