Deoria News: बच्चों के आकलन में 80 फीसदी से भी कम रह गए जनपद के 9 ब्लाक
Deoria News: देवरिया, हिन्दुस्तान टीम। डीएम की सख्ती के बाद भी शिक्षक बच्चों के आकलन में जुलाई माह में पीछे रह गए। करीब 9 विकास खंडों में करीब 80 फीसदी से भी कम
Deoria News: देवरिया, हिन्दुस्तान टीम। डीएम की सख्ती के बाद भी शिक्षक बच्चों के आकलन में जुलाई माह में पीछे रह गए। करीब 9 विकास खंडों में करीब 80 फीसदी से भी कम आकलन हो पाया है। मासिक समीक्षा बैठक में इसको लेकर डीएम देवरिया नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं।
निपुण भारत मिशन में बदलाव
निपुण भारत मिशन में हुए बदलाव के बाद अब कक्षा पांच तक के बच्चों को निपुण बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बच्चों को निपुण बनाने के लिए हर स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का मोबाइल ऐप के जरिए आकलन किया जाता है। इस आकलन के लिए बच्चे बुनियादी शिक्षा में भाषा, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण आदि के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मौखिक, लिखित सहित भाषा की सभी सीखने की विधियों को जानते हैं। जिसमें बैतालपुर, पथरदेवा, सलेमपुर, भटनी, बनकटा, तरकुलवा, लार, बरहज तथा रुद्रपुर करीब 79 फीसदी तक ही आकलन कर पाए हैं। इसमें भी बैतालपुर, पथरदेवा, सलेमपुर के शिक्षक सत्तर फीसदी तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। डीएम मधुसूदन हुल्गी भी समीक्षा बैठक तथा विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान आकलन तथा डिजिटल उपस्थिति पर ज्यादा जोर देते हैं। हालांकि अप्रैल तथा मई माह की अपेक्षा जुलाई माह में आकलन में सुधार देखने को मिला है।
आकलन अभियान
हर माह आकलन का लक्ष्य पूर्ण करना है। इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। माह के प्रथम पक्ष में शत-प्रतिशत बच्चों का आकलन करने के बाद दूसरे पक्ष में संघर्षशील बच्चों का दोबारा आकलन किया जाना है। मोबाइल ऐप में इस माह परिवर्तन भी किया गया है।
रामजियावन मौर्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया
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