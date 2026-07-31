Deoria News: देवरिया में सीडीओ की जांच में संस्कृत महाविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की खुली पोल, कर्मचारी सोते मिला, नहीं था कोई छात्र

Deoria News: देवरिया जिले के संस्कृत महाविद्यालय में एक जांच में सीडीओ राजेश कुमार सिंह ने एक कर्मचारी को सोते हुए पाया जबकि महाविद्यालय में एक भी छात्र नहीं था। परिसर में गंदगी और अव्यवस्था के बीच, निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है।

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। देवरिया जिले में संस्कृत महाविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की शुक्रवार की सुबह उस समय पोल खुल गई, जब सीडीओ राजेश कुमार सिंह एक संस्कृत महाविद्यालय की जांच करने पहुंचे। जांच के दौरान एक कर्मचारी सोते हुए कुर्सी पर मिला, जबकि एक भी बच्चे महाविद्यालय में नहीं मिले। सीडीओ के निरीक्षण कर लौट जाने के बाद भी कर्मचारी की नींद नहीं खुली। इस मामले में सीडीओ ने कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। सीडीओ राजेश कुमार सिंह सुबह श्री विजय राघव संस्कृत महाविद्यालय पांडेयचक बरनई पहुंचे। कुछ दूरी पर गाड़ी खड़ा करने के बाद वह पैदल ही अर्दली के साथ महाविद्यालय में पहुंचे। विद्यालय परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ था और परिसर में घास उगी हुई थी। जब अंदर जाकर देखे तो अवाक रह गए। एक कर्मचारी फर्राटा पंखा लगाकर एक कुर्सी पर पैर रख कर सो रहा था।

जांच प्रक्रिया सीडीओ पहुंचे और निरीक्षण किए। साथ ही वीडियो भी उन्होंने बनवा लिया, लेकिन इसकी भनक तक सो रहे कर्मचारी को नहीं लगी। इसके बाद वह दबे पांव वहां से निकल लिए। इसके बाद वह दूसरे कमरे में गए तो वहां लकड़ी व अन्य सामान रखा हुआ था। न तो ब्रेंच था और न ही छात्रों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था थी। एक भी छात्र भी उस महाविद्यालय में नजर नहीं आए। बाहरी लोगों से सीडीओ ने पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि यहां एक भी छात्र पढ़ने के लिए नहीं आते हैं।

संस्थान की स्थिति हाल ही में महाविद्यालय में जिला पंचायत की तरफ से शौचालय का भी निर्माण कराया गया है। सीडीओ राजेश कुमार सिंह ने बताया कि संस्कृत महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया है। एक कर्मचारी सोते हुए पाया गया। जबकि अन्य कर्मचारी व एक भी छात्र महाविद्यालय में नहीं पहुंचे। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक भी छात्र विद्यालय नहीं आते हैं। उनके न तो बैठने का इंतजाम है और न ही कोई व्यवस्था। इस मामले में सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं。