Deoria News: 23 लाख रुपए खर्च कर पुलिस लाइन में बनेगा हाईटेक जिम
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। पुलिस लाइन में अब पुलिस कर्मियों की सेहत सुधरेगी। पुलिस लाइन
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। पुलिस लाइन में अब पुलिस कर्मियों की सेहत सुधरेगी। पुलिस लाइन में हाईटेक जिम का निर्माण होगा। इसके निर्माण पर 23 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यालय से इसकी अनुमति मिल गई है। जल्द ही हाईटेक जिम को तैयार कर लिया जाएगा।
पुलिस कर्मचारी सुविधाएं
पुलिस विभाग अपने कर्मचारियों के लिए लगातार सुविधाओं में बढ़ोत्तरी कर रहा है। पुलिस कर्मियों के चलने के लिए थानों पर गाड़ियां दी जा रही हैं। हाईटेक असलहे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस लाइन में नए-नए बैरक व अन्य आवास तैयार किए जा रहे हैं। ताकि पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी में किसी तरह की दिक्कत न हो। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को सेहत पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हर शुक्रवार को परेड में उन्हें दौड़ लगवाई जाती है। ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। अब पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों की सेहत बेहतर करने के लिए हाईटेक पुलिस जिम का निर्माण होगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिलने के बाद अब इसके निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। जिम में प्राइवेट जिम की तरह ही व्यवस्थाएं रहेंगी। सिपाही से लेकर अधिकारी तक इस जिम में हर दिन जाएंगे और अपनी सेहत पर ध्यान देंगे।
जिम ट्रेनर
जिले में तैनात कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं, जो हर दिन जिम में जाते हैं और अपनी सेहत बनाते हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो जिम में ट्रेनर की भूमिका निभाते हैं। अब ऐसे पुलिसकर्मी को पुलिस लाइन में जिम ट्रेनर के रूप में चिन्हित किया जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए निर्देशित किया जाएगा। क्योंकि प्राइवेट में जिम ट्रेनर रखना पुलिस विभाग के लिए ठीक नहीं रहेगा।
सामान्य प्रश्न
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