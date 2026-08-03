Deoria News: 23 लाख रुपए खर्च कर पुलिस लाइन में बनेगा हाईटेक जिम

पुलिस कर्मचारी सुविधाएं

पुलिस विभाग अपने कर्मचारियों के लिए लगातार सुविधाओं में बढ़ोत्तरी कर रहा है। पुलिस कर्मियों के चलने के लिए थानों पर गाड़ियां दी जा रही हैं। हाईटेक असलहे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस लाइन में नए-नए बैरक व अन्य आवास तैयार किए जा रहे हैं। ताकि पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी में किसी तरह की दिक्कत न हो। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को सेहत पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हर शुक्रवार को परेड में उन्हें दौड़ लगवाई जाती है। ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। अब पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों की सेहत बेहतर करने के लिए हाईटेक पुलिस जिम का निर्माण होगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिलने के बाद अब इसके निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। जिम में प्राइवेट जिम की तरह ही व्यवस्थाएं रहेंगी। सिपाही से लेकर अधिकारी तक इस जिम में हर दिन जाएंगे और अपनी सेहत पर ध्यान देंगे।