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Deoria News: रंजिश में पुलिस लाइन में कार में लगाई गई थी आग, केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया में पुलिस लाइन के निकट एक कार में आग लगाई गई। घटना सीसी कैमरे में कैद हुई। कार के मालिक दीनानाथ उपाध्याय ने बताया कि कार 11 लाख रुपये की थी। आरोपी अमित सिंह ने परिवार पर पेट्रोल छिड़ककर जलाने की धमकी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Deoria News: रंजिश में पुलिस लाइन में कार में लगाई गई थी आग, केस

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। पुलिस लाइन परिसर में यातायात कार्यालय के समीप खड़ी कार में लगी आग अचानक नहीं लगी थी, कार में आग लगाई गई थी। पूरी घटना सीसी कैमरे में कैद होने के बाद कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि देर शाम तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। शहर के देवरिया रामनाथ के रहने वाले दीनानाथ उपाध्याय का आरोप है कि उनकी पत्नी सत्भामा के नाम से कार है, 11 लाख रुपये की थी। 31 जुलाई की दोपहर कार पुलिस लाइन में यातायात कार्यालय के सामने खड़ी थी।

इस बीच कार को पेट्रोल गिराकर जला दिया गया। पूरी घटना सीसी कैमरे में कैद हो गई। आरोपी अमित सिंह निवासी रामगुलाम टोला घटना के समय मुंह बांध व हेलमेट लगाकर खड़ा था। आरोपी परिवार पर भी पेट्रोल छिड़कर जलाने की धमकी दिया है। आरोपी का परिवार से रंजिश चल रही है। कोतवाल विनोद कुमार राय ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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