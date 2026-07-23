Deoria News: ट्रेनों में चोरी करने वाला गिरफ्तार, तीन वारदातों का पर्दाफाश

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। राजकीय रेलवे पुलिस देवरिया को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ट्रेनों में चोरी करने वाले एक शातिर चोर को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही तीन घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए सोने की चेन, सात हजार रुपये नकद भी बरामद कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। कानपुर से गोरखपुर जाने वाली चौरीचौरा एक्सप्रेस में मुकेश साह की पत्नी यात्रा कर रही थी। गुरुवार की भोर में जब ट्रेन चौरीचौरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो एक शातिर चोर उनके गले से सोने की चेन उड़ा दी।

इसके बाद मुकेश ने तत्काल इसकी शिकायत जीआरपी देवरिया से की। शिकायत मिलने के बाद जीआरपी थानाध्यक्ष अभिषेक पांडेय पुलिस बल के साथ पहुंचे और सीसी फुटेज स्टेशन का खंगाला। फुटेज से पुलिस को अहम सुराग हाथ लग गए और फिर टीम जांच में जुट गई। इसके बाद पंकज मिश्र निवासी बौरडीह थाना रुद्रपुर कोतवाली को प्लेटफार्म संख्या दो से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से सोने की चेन व सात हजार रुपये बरामद किए गए। पूछताछ में उसने बताया कि महिला की सोने की चेन उसने ही काटी है। इसके अलावा बलिया व मऊ में भी सोने की चेन व नकदी उड़ाई थी। आभूषण बेचने से जो रुपया बचा था, यह वही है। पूछताछ में उसने बताया कि वह ट्रेनों में ही चलता है और महिलाओं को निशाना बना आभूषण व नकदी उड़ाता है। थानाध्यक्ष ने बताया कि तीन घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया है।