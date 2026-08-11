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Deoria News: कसया रेलवे ढाला पर आरओबी निर्माण कार्य विरोध के चलते प्रशासन ने रोका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया में कसया रेलवे ढाले पर निर्माणाधीन रेलवे उपरिगामी सेतु का कार्य विरोध के चलते रोक दिया गया है। व्यापारी, अधिवक्ता और विभिन्न दलों ने पुल के डिजायन को लेकर आपत्ति जताई है। जिला प्रशासन अब इस मुद्दे पर बातचीत करेगा। यह परियोजना 72 करोड़ रुपये की है।

Deoria News: कसया रेलवे ढाला पर आरओबी निर्माण कार्य विरोध के चलते प्रशासन ने रोका

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। शहर के सबसे व्यस्त कसया रेलवे ढाला पर प्रस्तावित रेलवे उपरिगामी सेतु (आरओबी) निर्माण कार्य विरोध के चलते सोमवार को प्रशासन ने रोक दिया। साथ ही लोगों की मांगों को लेकर विचार किए जा रहे हैं। पुल के डिजायन व अन्य समस्याओं को लेकर व्यापारी समेत विभिन्न दलों के नेता व अधिवक्ता लामबंद है। जिला प्रशासन अब व्यापारियों, अधिवक्ताओं व अन्य लोगों से बातचीत कर इस समस्या का समाधान करेगा, जिसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू होंगे। सेतु निगम के उप परियोजना प्रबंधक विजेंद्र सिंह ने ओवरब्रिज का निर्माण कार्य रोके जाने की पुष्टि की। कसया रेलवे ढाला शहर के सबसे व्यस्त रेलवे समपारों में शामिल है। यहां रेलवे मालगोदाम होने के कारण दिनभर मालगाड़ियों व अन्य ट्रेनों की आवाजाही रहती है। फाटक बंद होने पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है व लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। इसलिए यहां वर्षों से आरओबी बनाने की मांग चल रही थी। फरवरी माह में शासन ने इसे मंजूरी दे दी और इस आरओबी के निर्माण पर 72 करोड़ तीन लाख 28 हजार रुपये खर्च किए जाने हैं। अगस्त माह में इस आरओबी का निर्माण कार्य सेतु निगम शुरू कर दिया। अभी जमीनी स्तर पर कार्य चल रहे थे। इस बीच लोगों ने इस पुल के डिजायन समेत अन्य समस्याओं को लेकर आंदोलन खड़ा कर दिया। प्रदर्शन करने के साथ ही अधिकारियों को पत्रक सौंपने व बैठक में आंदोलन की बड़ी रणनीति तैयार होने लगी। व्यापारी खुल कर सामने आ गए और पुल के डिजायन को सार्वजनिक करने व वाई श्रेणी में बनवाने की मांग करने लगे। लोगों के चल रहे विरोध के बीच डीएम मधुसूदन हुल्गी ने इसे गंभीरता से लेते हुए सेतु निगम से तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रोकने का आदेश दे दिया। जिसके बाद अगले आदेश तक के लिए निर्माण कार्य रोक दिया गया है.

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परियोजना के बारे में भी यह भी जाने

इस परियोजना में रेलवे का अंश 35 करोड़ 85 लाख 54 हजार रुपये व उत्तर प्रदेश सेतु निगम का अंश 36 करोड़ 17 लाख 74 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। आरओबी की कुल लंबाई 613.89 मीटर होगी, जिसमें 95.50 मीटर हिस्सा रेलवे क्षेत्र में आएगा। परियोजना के तहत सर्विस लेन का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो। रेलवे अपने हिस्से में चार पायों का निर्माण खुद करायेगा, जबकि सेतु निगम की ओर से 17 पायों का निर्माण कराया जाना है। पूर्वोत्तर रेलवे ने इस परियोजना को वर्ष 2026-27 की पिंक बुक में शामिल कर स्वीकृति प्रदान की है। ड्राइंग को लेकर रेलवे प्रशासन ने कुछ तकनीकी आपत्तियां जताई थीं। इसके बाद रेलवे व सेतु निगम के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक संशोधन किए व अंतिम ड्राइंग तैयार की

यह है लोगों की मांग

आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि वह ओवरब्रिज के निर्माण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन प्रस्तावित स्थान और डिजाइन पर आपत्ति है। रेलवे स्टेशन रोड पहले से ही संकरी है और यहां रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड, विद्यालय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कारण दिनभर भारी यातायात रहता है। यदि ओवरब्रिज की एंट्री और एग्जिट इसी क्षेत्र में बनाई गई तो जाम की समस्या और गंभीर हो सकती है। मालगोदाम क्षेत्र पहले से ही वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। उनका कहना है कि ओवरब्रिज बनने के बाद वाहनों की संख्या और ट्रैफिक जाम बढ़ने से प्रदूषण का स्तर और बढ़ेगा, जिसका असर आसपास के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज, स्कूलों और रिहायशी क्षेत्रों पर पड़ेगा। प्रस्तावित परियोजना से कई दुकानें प्रभावित हो सकती हैं। उनका कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा वाई आकार में इस ओवरब्रिज का निर्माण कर पुराने ओवरब्रिज से जोड़ा जाए.

आरओबी परियोजना एक नजर में

कुल लागत: 72.03 करोड़ रुपयेरेलवे का अंश: 35.85 करोड़ रुपयेसेतु निगम का अंश: 36.17 करोड़ रुपयेकुल लंबाई: 613.89 मीटररेलवे क्षेत्र में लंबाई: 95.5 मीटररेलवे बनाएगा: चार पायेसेतु निगम बनाएगा: 17 पायेकसया रेलवे ढाले पर प्रस्तावित आरओबी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लेकिन व्यापारियों व अन्य लोगों के विरोध के चलते उसे रोक दिया गया है। आगे जो भी जिला प्रशासन का आदेश होगा, उसी क्रम में कार्य कराया जाएगा।-विजेंद्र सिंह, उप परियोजना प्रबंधक, सेतु निगम।

सामान्य प्रश्न

संस्थान द्वारा आरओबी निर्माण कार्य क्यों रोका गया?
निर्माण कार्य को रोकने का कारण क्षेत्र के लोगों द्वारा पुल के डिजायन और अन्य समस्याओं के खिलाफ उठाए गए विरोध थे।
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