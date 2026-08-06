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Deoria News: निकाय कर्मचारियों से रविवार को काम लेना गलत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ इकाई नगर पालिका परिषद देवरिया

Deoria News: निकाय कर्मचारियों से रविवार को काम लेना गलत

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ इकाई नगर पालिका परिषद देवरिया की की बैठक बापू भवन सभागार में हुई। जिसमें कर्मचारी गण की समस्याओं पर चर्चा किया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक रविवार को कर्मचारियों से कार्य लेना उचित नहीं हैं। कर्मचारियों को सप्ताहिक अवकाश मिलना ही चाहिए। अध्यक्ष नीरज शुक्ल ने कहा कि कर्मचारियों का शोषण किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जायेगा और इस संबंध में पालिका प्रशासन से वार्ता कर निर्णय लिया जायेगा।कमलेश्वर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना महासंध की पहली प्राथमिकता है। बैठक में संघ के संरक्षक कमलेश्वर सिंह, अध्यक्ष नीरज शुक्ल, महामंत्री शान्तनु कुमार शुक्ल, आशुतोष शुक्ला, शिव प्रताप सिंह, सुभाष यादव, पवन कुमार मणि, विनीत कुमार पाण्डेय, जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव,अभिषेक शाही, मोहम्मद सादिक आदि उपस्थित रहे।

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