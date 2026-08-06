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Deoria News: निकायों को ट्रैफिक, पार्किंग व जलभराव की समस्या के समाधान का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया में नगर निकायों की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने ट्रैफिक, पार्किंग और जलभराव की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को जनहित के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

Deoria News: निकायों को ट्रैफिक, पार्किंग व जलभराव की समस्या के समाधान का निर्देश

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। नगर निकायों के कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को हुई। इसमें ट्रैफिक, पार्किंग व जलभराव की समस्या के समाधान पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कहा कि नगर निकाय शहरी विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का विकास करना नगर निकायों की प्रमुख जिम्मेदारी है। अधिशासी अधिकारी अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें और नगर क्षेत्रों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं विकसित बनाएं। साथ ही संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाएं।

इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिशासी अधिकारी नगर क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम, पार्किंग व्यवस्था तथा सोशल सेक्टर से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, वंदन योजना, वेंडिंग जोन, जलभराव की समस्या, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता एवं समय से पूरे किए जाएं। बारिश के दौरान जलभराव की समस्या न उत्पन्न हो, इस पर ध्यान रखा जाए। इस दौरान नगर निकाय प्रभारी एवं एडीएम प्रशासन प्रेम नारायण सिंह, नगर पालिका देवरिया के ईओ संजय तिवारी सहित अन्य नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।

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