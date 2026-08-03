Deoria News: डिस्चार्ज स्लिप के साथ मरीज को वार्ड में उपलब्ध कराई जाएंगी दवाएं

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज के डिस्चार्ज होने पर दवा लेने और उसके सेवन के बारे में जानकारी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके मद्देनजर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने योजना बनाई है। इसे अमल में लाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। मरीज व तीमारदार को दवा के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी और उसके सेवन के बारे में जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब डिस्चार्ज स्लिप के साथ दवा भी उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही वहां तैनात जेआर, स्टाफ नर्स, इंटर्न को दवा सेवन करने के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।मेडिकल

कॉलेज में मरीजों की भीड़ बढ़ी है। शहर से लेकर ग्रामीणांचल के अलावा बिहार प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग इलाज कराने आते हैं। अस्पताल में करीब कुल 450 बेड हैं। यहां विभिन्न विभागों में गंभीर मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाता है। मरीज के स्वस्थ होने के बाद डॉक्टर के डिस्चार्ज करने पर दवा भी लिखी जाती है, जो अस्पताल से ही उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन मरीज और तीमारदार को दवा काउंटर पर कतार में खड़ा होना पड़ता है। घंटों इंतजार के बाद दवा मिलती है। इसके बाद उसके सेवन के बारे में जानकारी करने के लिए भटकना पड़ता है। काफी मशक्कत के बाद जानकारी हो पाती है। प्राचार्य डॉ. रजनी पटेल को जानकारी होने पर उन्होंने समस्या को गंभीरता से लिया। इसके बाद सीएमएस डॉ. एचके मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों से वार्ता कर समस्या के समाधान का निर्देश दिया। इसके मरीजों और तीमारदारों की सहूलियत के लिए योजना बनाई गई। इस संबंध सीएमएस ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भी जारी कर दिया है। उन्होंने सभी वार्डों में पर्याप्त मात्रा में दवा स्टोर करने की बात कही है। एक से दो दिन में नई व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाएगी। इसके तहत भर्ती मरीज के छुट्टी होने पर दवा के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। डिस्चार्ज स्लिप के साथ ही वार्ड में ही दवा उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही वहां ड्यूटी पर तैनात जूनियर रेजिडेंट, स्टाफ नर्स और इंटर्न को दवा सेवन के बारे में मरीज को जानकारी देने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि मरीज को परेशान न होना पड़े। इस व्यवस्था से मरीजों को तीमारदारों को आसानी होगी।