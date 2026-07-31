Deoria News: डा.आंबेडकर मूर्ति हटाने को लेकर बवाल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दारोगा समेत पांच निलंबित

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। देवरिया जिले के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के लबकनी गांव में सरकारी भूमि पर बिना अनुमति डा.आंबेडकर की मूर्ति रखने व हटाए जाने पर हुए बवाल के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने दरोगा, लेखपाल, ग्राम पंचायत सचिव समेत पांच कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही गांव में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। सीओ समेत अन्य अधिकारी गांव में पुलिस बल के साथ मौजूद हैं। उधर पुलिस पर पथराव करने वाले लोगों के विरुद्ध केस दर्ज करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है और दबिश दे रही है। गौरीबाजार के लबकनी में ग्रामीणों ने मंगलवार की रात गांव के खलिहान में डा. आंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी।

इसकी जानकारी बुधवार को राजस्व टीम को हुई तो मौके पर पहुंची और इसकी जानकारी प्रशासन को दी। देर शाम पुलिस टीम पहुंची और अवैध रूप से खलिहान की भूमि में स्थापित मूर्ति को हटाने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश को देख पुलिसकर्मी बैकफुट पर आ गए। तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात कर दी गई। गुरुवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ एसडीएम व सीओ पहुंचे और जेसीबी लगाकर मूर्ति को सम्मान पूर्वक हटा दिया।इस बीच ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस व राजस्व टीम पर पथराव करने लगे। जिसके चलते मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिसकर्मी व राजस्व कर्मी मौके से भागने लगे। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पथराव के चलते पुलिसकर्मी व राजस्वकर्मी घायल हो गए। मौके पर डीएम मधुसूदन हुल्गी व एसपी अभिजीत आर शंकर पहुंचे और पूरे मामले की जांच कराने का आदेश दिया। प्रथम दृष्टया मामले में दोषी मिलने पर गौरीबाजार थाने में तैनात उप निरीक्षक अरविंद सिंह यादव, बीट पुलिस अफसर रमेश यादव, अभिसूचना इकाई के मुख्य आरक्षी नागेश्वर सिंह, लेखपाल अरविंद कुमार व ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। कर्मचारियों पर कार्रवाई के बाद विभाग में खलबली मची रही।