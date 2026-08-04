Deoria News: महिलाओं और बालिकाओं को किया गया जागरूक
Deoria News: देवरिया। जनपद के सभी थानों की मिशन शक्ति, एंटी रोमियों टीमों ने अभियान चलाकर सोमवार को महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया। रामपुर कारखाना थाने की टीम
Deoria News: देवरिया। जनपद के सभी थानों की मिशन शक्ति, एंटी रोमियों टीमों ने अभियान चलाकर सोमवार को महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया।रामपुर कारखाना थाने की टीम पटनवा पुल मंदिर, भाटपाररानी थाने की टीम ने बड़का गांव शिव मंदिर तथा कस्बा शिव मंदिर, बरहज थाने की टीम ने सरयू घाट पर, एकौना थाने की टीम ने पचलड़ी बैंक व श्रीरामपुर थाने की टीम ने नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज बंगरूआ एवं शिव मंदिर श्रीरामपुर मठिया परिसर में महिलाओं व बालिकाओं को पंपलेट वितरित किया। साथ ही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं हेल्पलाइन नंबरों आदि के बारे में जानकारी देकर जागरुक किया गया।
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