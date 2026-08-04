Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deoria News: महिलाओं और बालिकाओं को किया गया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

Deoria News: देवरिया। जनपद के सभी थानों की मिशन शक्ति, एंटी रोमियों टीमों ने अभियान चलाकर सोमवार को महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया। रामपुर कारखाना थाने की टीम

Deoria News: महिलाओं और बालिकाओं को किया गया जागरूक

Deoria News: देवरिया। जनपद के सभी थानों की मिशन शक्ति, एंटी रोमियों टीमों ने अभियान चलाकर सोमवार को महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया।रामपुर कारखाना थाने की टीम पटनवा पुल मंदिर, भाटपाररानी थाने की टीम ने बड़का गांव शिव मंदिर तथा कस्बा शिव मंदिर, बरहज थाने की टीम ने सरयू घाट पर, एकौना थाने की टीम ने पचलड़ी बैंक व श्रीरामपुर थाने की टीम ने नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज बंगरूआ एवं शिव मंदिर श्रीरामपुर मठिया परिसर में महिलाओं व बालिकाओं को पंपलेट वितरित किया। साथ ही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं हेल्पलाइन नंबरों आदि के बारे में जानकारी देकर जागरुक किया गया।

ये भी पढ़ें:मिशन शक्ति के तहत लोगों को किया जागरूक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Deoria Latest News Deoria News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।