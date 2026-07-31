Deoria News: फोरलेन के लिए देवरिया-कसया मार्ग पर पेड़ कटने शुरू
Deoria News: देवरिया कसया मार्ग पर फोरलेन बनाने का काम शुरू हो गया है, जिसमें पेड़ कटाई और गिट्टी डालने का काम हो रहा है। इससे आवागमन सुगम होगा लेकिन सड़क किनारे के पटरी दुकानदार परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था और अब यह निर्माण तेज हो गया है।
Deoria News: रामपुर कारखाना (देवरिया), हिन्दुस्तान टीम फोरलेन बनाने के लिए देवरिया कसया मार्ग पर पेड़ों का कटना शुरू हो गया है। जबकि सड़क किनारे से मिट्टी हटाकर गिट्टी पडनी भी शुरू हो गई है। फोरलेन बनने से आवागमन आसान हो जाएगा, लेकिन पटरी दुकानदारों की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई हैं।जल्द ही देवरिया कसया मार्ग पर आवागमन करना सुगम हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने देवरिया कसया मार्ग को फोरलेन में तब्दील करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो महीने पहले मार्ग के फोरलेन बनाने को शिलान्यास भी कर दिया था। अब 4 लेन बनाने के काम में तेजी आ गई है।
लगभग 10 दिन पहले ही रामपुर कारखाना के बीवी चौक मोड़ के पास सड़क किनारे की मिट्टी हटाकर गिट्टी डालकर कुटाई शुरू हो गई है।गुरुवार को रामपुर कारखाना के ही गौरा चौराहे के समीप सड़क किनारे फोरलेन की जद में आ रहे पेड़ों की कटान भी शुरू हो गई। इसके चलते जल्द ही इस मार्ग पर फर्राटे से आवागमन चलेगा। हालांकि फोरलेन निर्माण का काम तेज होने से पटरी दुकानदारों की धड़कन बढ़ने लगी है। क्योंकि वह सड़क किनारे ही अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं।
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