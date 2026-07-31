Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deoria News: फोरलेन के लिए देवरिया-कसया मार्ग पर पेड़ कटने शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

Deoria News: देवरिया कसया मार्ग पर फोरलेन बनाने का काम शुरू हो गया है, जिसमें पेड़ कटाई और गिट्टी डालने का काम हो रहा है। इससे आवागमन सुगम होगा लेकिन सड़क किनारे के पटरी दुकानदार परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था और अब यह निर्माण तेज हो गया है।

Deoria News: फोरलेन के लिए देवरिया-कसया मार्ग पर पेड़ कटने शुरू

Deoria News: रामपुर कारखाना (देवरिया), हिन्दुस्तान टीम फोरलेन बनाने के लिए देवरिया कसया मार्ग पर पेड़ों का कटना शुरू हो गया है। जबकि सड़क किनारे से मिट्टी हटाकर गिट्टी पडनी भी शुरू हो गई है। फोरलेन बनने से आवागमन आसान हो जाएगा, लेकिन पटरी दुकानदारों की धड़कनें बढ़नी शुरू हो गई हैं।जल्द ही देवरिया कसया मार्ग पर आवागमन करना सुगम हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने देवरिया कसया मार्ग को फोरलेन में तब्दील करने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो महीने पहले मार्ग के फोरलेन बनाने को शिलान्यास भी कर दिया था। अब 4 लेन बनाने के काम में तेजी आ गई है।

ये भी पढ़ें:Gonda News: फोरलेन निर्माण के लिए काटे जाएंगे तीन सौ पेड़

लगभग 10 दिन पहले ही रामपुर कारखाना के बीवी चौक मोड़ के पास सड़क किनारे की मिट्टी हटाकर गिट्टी डालकर कुटाई शुरू हो गई है।गुरुवार को रामपुर कारखाना के ही गौरा चौराहे के समीप सड़क किनारे फोरलेन की जद में आ रहे पेड़ों की कटान भी शुरू हो गई। इसके चलते जल्द ही इस मार्ग पर फर्राटे से आवागमन चलेगा। हालांकि फोरलेन निर्माण का काम तेज होने से पटरी दुकानदारों की धड़कन बढ़ने लगी है। क्योंकि वह सड़क किनारे ही अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Yogi Adityanath Deoria Latest News Deoria News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।