Deoria News: आईजीआरएस प्रकरण के निस्तारण में लापरवाही पर चार ईओ को नोटिस
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। आईजीआरएस प्रकरणों के त्रुटिपूर्ण निस्तारण एवं लापरवाही मिलने पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने चार ईओ को कारण बताओ नोटिस जा
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। आईजीआरएस प्रकरणों के त्रुटिपूर्ण निस्तारण एवं लापरवाही मिलने पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने चार ईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी द्वारा आईजीआरएस प्रकरणों की नियमित समीक्षा एवं फीडबैक के दौरान शिकायतकर्ताओं की असंतुष्टि तथा निस्तारण में खामियां पाए जाने पर कार्रवाई की गई। समीक्षा में नगर पंचायत गौरी बाजार, मझौलीराज, नगर पालिका देवरिया तथा नगर पंचायत भाटपाररानी के ईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नाली निर्माण, कुएं पर जबरन कब्जा किए जाने, सरकारी धन के दुरुपयोग तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य पूर्ण कराए जाने से संबंधित शिकायतों के त्रुटिपूर्ण निस्तारण पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि आईजीआरएस के सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण, तथ्यपरक एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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