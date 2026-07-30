Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deoria News: आईजीआरएस प्रकरण के निस्तारण में लापरवाही पर चार ईओ को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। आईजीआरएस प्रकरणों के त्रुटिपूर्ण निस्तारण एवं लापरवाही मिलने पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने चार ईओ को कारण बताओ नोटिस जा

Deoria News: आईजीआरएस प्रकरण के निस्तारण में लापरवाही पर चार ईओ को नोटिस

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। आईजीआरएस प्रकरणों के त्रुटिपूर्ण निस्तारण एवं लापरवाही मिलने पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने चार ईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी द्वारा आईजीआरएस प्रकरणों की नियमित समीक्षा एवं फीडबैक के दौरान शिकायतकर्ताओं की असंतुष्टि तथा निस्तारण में खामियां पाए जाने पर कार्रवाई की गई। समीक्षा में नगर पंचायत गौरी बाजार, मझौलीराज, नगर पालिका देवरिया तथा नगर पंचायत भाटपाररानी के ईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नाली निर्माण, कुएं पर जबरन कब्जा किए जाने, सरकारी धन के दुरुपयोग तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य पूर्ण कराए जाने से संबंधित शिकायतों के त्रुटिपूर्ण निस्तारण पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि आईजीआरएस के सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण, तथ्यपरक एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Deoria Latest News DM अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।