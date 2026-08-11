Deoria News: डीएम के फर्जी आईडी के मामले में पुलिस की जांच तेज

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। साइबर अपराध हाल के दिनों में तेजी से जिले में बढ़ा है। डीएम मधुसूदन हुल्गी के नाम से फर्जी आईडी बनाकर रुपये से मांगने के मामले में साइबर टीम की जांच तेज हो गई है। मेटा से संबंधित आईडी को ब्लाक कराने के साथ ही ईएमआई व आईपी एड्रेस की मांग साइबर थाने की टीम ने की है। जल्द ही दोनों के मिलने के बाद साइबर अपराधी तक टीम पहुंच जाएगी। जिले में हाल के दिनों में साइबर अपराध तेजी से बढ़े हैं। साइबर ठगों से जुड़े कर दर्जनों युवक जिले में साइबर ठगी का रुपये मंगा रहे हैं और उसे ब्लैक से सफेद करने के लिए लोगों का खाता की खरीदारी कर रहे हैं और फिर उस रुपये को डिजिटल करेंसी में बदल दे रहे हैं।

इसके बाद उसे रुपये में से अपना कमीशन काटने के बाद संबंधित साइबर सरगना को भेज दे रहे हैं। हाल के दिनों में जिले की साइबर थाने की टीम व पुलिस टीम ने कई गिरोह का पर्दाफाश किया है। इन गिरोहों में शामिल अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। इस बीच साइबर ठगों ने तेज तर्रार आईएएस अधिकारी मधुसूदन हुल्गी के नाम से फेक आईडी बनाकर मैसेंजर से लोगों से रुपये की मांग की। शिकायत मिलने के बाद साइबर थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मेटा को मेल भेज आईडी को ब्लाक करा दिया गया है, जबकि आईडी बनाने वाले की तलाश को आईपी एड्रेस व ईएमआई नंबर भी मांगा गया है, ताकि आसानी तक साइबर जालसाज तक पुलिस पहुंच जाए। प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना अनिल कुमार ने बताया कि टीमें लगी हैं। डाटा उपलब्ध होते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।