Deoria News: राज्य महिला आयोग की सदस्य ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

Deoria News: रामपुर कारखाना, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। सीएम को भेजे पत्र में श्रीमती शाही ने दशकों पहले लगे जर्जर तार को बदलने की मांग उठाई है। भेजे पत्र में बताया गया है कि रामपुर कारखाना के सामीपट्टी गांव की विद्युत व्यवस्था अत्यन्त जर्जर एवं दयनीय स्थिति में हैं। गांव में लगे बिजली के तार कई दशक पुराने हो चुके हैं। अनेक स्थानों पर तार टूटे व क्षतिग्रस्त नीचे लटके हुए हैं। जिससे ग्रामीणों के जीवन एवं संपत्ति पर निरंतर खतरा बना रहता है।भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि जर्जर तारों में लगातार स्पार्किंग होने तथा तार टूटकर सड़क पर गिरने से ग्रामीणों, बच्चों एवं पशुओं के लिए गंभीर दुर्घटना की आशंका होने व फसलों में आग लगने तथा जानमाल का खतरा होने की आशंका बनी रहती है।