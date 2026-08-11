Deoria News: राज्य महिला आयोग की सदस्य ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र
Deoria News: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर रामपुर कारखाना के सामीपट्टी गांव में जर्जर बिजली के तारों को बदलने की मांग की। पुराने तारों के कारण गांव में लगातार खतरा बना हुआ है, जिससे ग्रामीणों, बच्चों और जानवरों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है।
Deoria News: रामपुर कारखाना, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। सीएम को भेजे पत्र में श्रीमती शाही ने दशकों पहले लगे जर्जर तार को बदलने की मांग उठाई है। भेजे पत्र में बताया गया है कि रामपुर कारखाना के सामीपट्टी गांव की विद्युत व्यवस्था अत्यन्त जर्जर एवं दयनीय स्थिति में हैं। गांव में लगे बिजली के तार कई दशक पुराने हो चुके हैं। अनेक स्थानों पर तार टूटे व क्षतिग्रस्त नीचे लटके हुए हैं। जिससे ग्रामीणों के जीवन एवं संपत्ति पर निरंतर खतरा बना रहता है।भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि जर्जर तारों में लगातार स्पार्किंग होने तथा तार टूटकर सड़क पर गिरने से ग्रामीणों, बच्चों एवं पशुओं के लिए गंभीर दुर्घटना की आशंका होने व फसलों में आग लगने तथा जानमाल का खतरा होने की आशंका बनी रहती है।
गांव के खलीकुर्रहमान ने श्रीमती शाही को शिकायती पत्र देकर मामले से अवगत कराया था। बिजली के तार टूटने व शॉर्ट सर्किट होने के कारण गांवों में कई दिनों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है, जिससे आम जनजीवज प्रभावित होता है। इस संबंध में स्थानीय विद्युत विभाग एवं विद्युत उपकेन्द्र के अधिकारियों को कई बार लिखित व मौखिक शिकायत दी जा चुकी है, किन्तु आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।