Deoria News: यहां हो सकता है हादसा, पिपरा चंद्रभान में महीनों से टूटकर पेड़ पर गिरा है पोल
Deoria News: देवरिया जिले के पिपरा चंद्रभान गांव के पास एक विद्युत पोल महीनों से टूटकर पेड़ की डाल पर लटका है। बिजली विभाग और ग्राम पंचायत को इसकी जानकारी है, फिर भी पोल नहीं हटाया गया है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है।
Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। सदर विकास खंड के ग्राम सभा पिपरा चंद्रभान, बहेलिया में सड़क के किनारे एक विद्युत पोल महीनों से टूटकर पेड़ की डाल के सहारे टिका है। वहीं विद्युत विभाग इसकी सुधि नहीं ले रहा है। इसके चलते यदि कहीं डाली टूटी तो पोल जमीन पर गिर सकता है और इसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पिपरा चंद्रभान से बहेलिया गांव को जाने वाले मार्ग पर कुछ माह पहले आई तेज आंधी में विद्युत पोल टूटकर पास स्थित एक पेड़ की टहनी पर अटक गया। उधर इसी मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में राहगीरों का आना जाना होता है।
यदि कहीं पेड़ की टहनी टूटी तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं विभाग को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी बिजली विभाग को तथा ग्राम पंचायत दोनों को इस बात की जानकारी भी है विभाग द्वारा एक नया पोल लगाकर उसपर बिजली का तार ट्रांसफर कर दिया गया है लेकिन अभी तक टूटा पोल नहीं हटाया गया है। इसके चलते ग्रामीणों को हर समय भय बना रहता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।