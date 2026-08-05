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Deoria News: यहां हो सकता है हादसा, पिपरा चंद्रभान में महीनों से टूटकर पेड़ पर गिरा है पोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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Deoria News: देवरिया जिले के पिपरा चंद्रभान गांव के पास एक विद्युत पोल महीनों से टूटकर पेड़ की डाल पर लटका है। बिजली विभाग और ग्राम पंचायत को इसकी जानकारी है, फिर भी पोल नहीं हटाया गया है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है।

Deoria News: यहां हो सकता है हादसा, पिपरा चंद्रभान में महीनों से टूटकर पेड़ पर गिरा है पोल

Deoria News: देवरिया, निज संवाददाता। सदर विकास खंड के ग्राम सभा पिपरा चंद्रभान, बहेलिया में सड़क के किनारे एक विद्युत पोल महीनों से टूटकर पेड़ की डाल के सहारे टिका है। वहीं विद्युत विभाग इसकी सुधि नहीं ले रहा है। इसके चलते यदि कहीं डाली टूटी तो पोल जमीन पर गिर सकता है और इसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पिपरा चंद्रभान से बहेलिया गांव को जाने वाले मार्ग पर कुछ माह पहले आई तेज आंधी में विद्युत पोल टूटकर पास स्थित एक पेड़ की टहनी पर अटक गया। उधर इसी मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में राहगीरों का आना जाना होता है।

यदि कहीं पेड़ की टहनी टूटी तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं विभाग को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी बिजली विभाग को तथा ग्राम पंचायत दोनों को इस बात की जानकारी भी है विभाग द्वारा एक नया पोल लगाकर उसपर बिजली का तार ट्रांसफर कर दिया गया है लेकिन अभी तक टूटा पोल नहीं हटाया गया है। इसके चलते ग्रामीणों को हर समय भय बना रहता है।

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